Le calendrier de sortie de l’épisode 5 de Misfit of Demon King Academy expliqué – .

Misfit of Demon King Academy / Crunchyroll

La saison 1 de The Misfit of Demon King Academy est bien en cours, mais certains fans sont légèrement confus au moment de la sortie de l’épisode 5.

Des nouvelles émissions originales comme Tower of God aux séries de retour comme Re: Zero, ce fut un été merveilleux pour les fans d’anime et c’est loin d’être terminé pour le moment.

Cependant, l’une des meilleures nouvelles émissions semblait passer sous le radar pour de nombreuses personnes jusqu’à récemment, The Misfit of Demon King Academy.

Nous avons vu quatre épisodes impressionnants de MODKA jusqu’à présent, mais à quelle heure l’épisode 5 est-il diffusé dans votre région?

Misfit of Demon King Academy eTemps de sortie du pisode 5: BST



Au moment de la rédaction de cet article, nous prévoyons la sortie de l’épisode 5 à 17h00, heure d’été britannique, le samedi 1er août pour les téléspectateurs premium sur Crunchyroll.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Un peu bizarre comment, malgré ce que tout le monde a vu, personne ne croit qu’Anos est un roi démon… pic.twitter.com/EuexomnXb5 – The Misfit of Demon King Academy (@maohgakuin_th) 24 juillet 2020

Misfit of Demon King Academy epremière de l’épisode 5: EDT

Au moment de la rédaction de cet article, nous prévoyons la sortie de l’épisode 5 à midi, heure avancée de l’Est, le samedi 1er août pour les téléspectateurs premium sur Crunchyroll.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

On va continuer à dire ça REGARDER LA MAUVAISE DE L’ACADÉMIE DEMON KING lol – Podcast MicCheckWaifuWaifu (@MicCheckWaifu) 26 juillet 2020

Misfit of Demon King Academy etemps de sortie de l’épisode 5: CDT

Au moment de la rédaction de cet article, nous prévoyons la sortie de l’épisode 5 à 11h00 CDT le samedi 1er août pour les téléspectateurs premium sur Crunchyroll.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

L’Académie Misfit of Demon King peut aller loin. Surpasser facilement mes préférés jusqu’à présent parmi Overlord et MKNR – Muzary (@_MUZAR) 25 juillet 2020

Misfit of Demon King Academy episode 5 première fois: PDT

Au moment de la rédaction de cet article, nous prévoyons la sortie de l’épisode 5 à 9h00, heure avancée du Pacifique, le samedi 1er août pour les téléspectateurs premium sur Crunchyroll.

Première de l’épisode 5: Heure avancée du Japon

Au moment de la rédaction de cet article, nous nous attendons à ce que l’épisode 5 sorte à 02h00 JDT le dimanche 2 août pour les téléspectateurs premium sur Crunchyroll.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Misfit of Demon King Academy continue de satisfaire mon obsession pour les personnages surpuissants. De plus, l’histoire et l’animation sont assez solides jusqu’à présent, je ne peux pas attendre la semaine prochaine 🙂 pic.twitter.com/1RzNVJjfRd – Bmoe (@weebmoe) 26 juillet 2020

Heure de sortie de l’épisode 5: heure avancée de la Corée

Au moment de la rédaction de cet article, nous prévoyons la sortie de l’épisode 5 à 02h00 KDT le dimanche 2 août pour les téléspectateurs premium sur Crunchyroll.

REMARQUE: Ces heures sont à l’heure d’été, non standard, et sont basées sur le calendrier de diffusion Simulcast de l’épisode 3. Si ces informations changent, nous mettrons à jour cette page avec les heures modifiées.

