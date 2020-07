La technologie lunaire miniature gagne gros avec le défi de la NASA

Les futures missions lunaires pourraient être miniatures, car la NASA nomme le gagnant d’un nouveau grand défi.

En avril, le Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA a lancé un défi public, intitulé «Honey I Shrunk the NASA Payload», après le film à succès «Honey, I Shrunk the Kids» de 1989. Le défi public appelait les gens à concevoir des instruments cela pourrait un jour être de minuscules charges utiles pour les futures missions sur la lune. Et le 14 juillet, JPL a annoncé les gagnants des miniatures.

«Les idées générées par la communauté étaient exceptionnelles», a déclaré Sabah Bux, technologue au JPL, dans un communiqué. « Ces conceptions pourraient aider la NASA à maintenir une présence humaine sur la lune et à permettre une nouvelle science. »

Ce défi a été inspiré par le besoin de réduire le poids de la charge utile pour les missions futures, car les charges utiles lourdes et volumineuses nécessitent beaucoup de carburant (et, par conséquent, d’argent) pour aller de la Terre à la Lune.

En développant de minuscules charges utiles, les chercheurs peuvent travailler sur des plates-formes plus petites (et souvent plus mobiles) dont le lancement coûterait moins cher, ce qui rend cette recherche plus accessible. Le défi exigeait des charges utiles ne dépassant pas environ la taille d’une barre de savon: des charges utiles ne dépassant pas 4 pouces sur 4 pouces sur 2 pouces (10 centimètres sur 10 centimètres sur 5 centimètres) qui ne pèsent pas plus de 0,8 lb. (0,4 kilogrammes).

La conception gagnante pour une catégorie du défi, appelée «potentiel de ressources lunaires», était «Puli Lunar Water Snooper», conçue par l’équipe Puli Space Technologies basée à Budapest, en Hongrie, qui a remporté un prix de 30 000 $. L’instrument est conçu pour cartographier l’hydrogène sur la lune à partir d’un petit rover pour aider à la recherche de glace d’eau.

Le design gagnant pour la catégorie 1 dans le défi «Potentiel de ressources lunaires» était «Puli Lunar Water Snooper», conçu par l’équipe Puli Space Technologies qui a remporté le Mini Payload Challenge de la NASA JPL. (Crédit d’image: Équipe Puli Space Technologies)

Dans une autre catégorie, « Lunar Environment », la conception connue sous le nom de « Sun Slicer », un spectromètre à rayons X miniaturisé de Team Sun Slicer, a gagné, remportant également un prix de 30 000 $.

«Sun Slicer», un spectromètre à rayons X miniaturisé conçu par Team Sun Slicer, a remporté la première place de la catégorie 2 dans le défi de la mini-charge utile de la NASA JPL. (Crédit d’image: Team Sun Slicer)

Ce défi a été financé par l’Initiative d’innovation de la surface lunaire de la NASA, qui existe au sein de la Direction des missions de technologie spatiale (STMD) de l’agence; le défi a été géré par le NASA Tournament Lab, qui fait partie du programme de prix et défis de la STMD.

Vous pouvez en savoir plus sur tous les gagnants et les designs qui ont remporté des mentions honorables ici.

