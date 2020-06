13 reasons why Saison 4 sur Netflix : Les fans dénoncent une grosse erreur de sous-titres

Les fans de 13 reasons why n’ont pas hésité à dénoncer une erreur de taille qui s’est glissée dans les sous-titres français, dans un épisode de la saison 4 de la série fétiche des adolescents.

Pré-exposition et non préliminaires

Connue pour être une série à polémique, 13 reasons Why a encore fait parler d’elle lors de la sortie de la 4e saison. Cette fois-ci, les fans ont dénoncé une grosse erreur de traduction de la part de Netflix. En effet, des internautes des plus attentifs ont révélé l’erreur qui est pourtant liée à un sujet très sensible et méconnu en France. Dans une discussion entre Diego et Jessica dans le dernier épisode, le garçon utilise le mot « PrEP », qui est en réalité un traitement médical très connu et très utilisé au pays de l’oncle Sam. Pour aller plus loin, la PrEP ou Pré-exposition s’adresse aux personnes qui n’ont pas le VIH et consiste à prendre un médicament afin d’éviter de se faire contaminer, selon la définition présentée par un site du gouvernement américain. Et la plateforme de streaming n’a pas hésité à traduire le mot PrEP par « préliminaires » Pour les fans, il s’agit d’une grossière erreur qu’il fallait absolument dénoncer.

Aux dernières nouvelles, l’erreur de traduction n’aurait toujours pas été corrigée par la célèbre plateforme.

Une nouvelle saison de trop ?

La déception semble une fois de plus avoir gagné les fans de la série. Malgré le succès enregistré par la série dans le passé, certains pensent que cette nouvelle et dernière saison n’avait plus sa raison d’être. Les 10 nouveaux épisodes semblaient de trop. Les internautes n’ont pas été tendres envers les réalisateurs. On parle d’histoire bâclée et de héros principal devenu fou. Et le dernier épisode est loin de faire l’unanimité auprès des fans. Dans le fond, on en veut surtout aux réalisateurs de vouloir victimiser les violeurs, au risque de spoiler cette dernière saison. Beaucoup ne comprennent pas le choix des showrunners de vouloir humaniser Bryce et Monty. L’erreur de sous-titres était donc la goutte d’eau qui a fait déborder le vase.

Une série à polémique, mais populaire

13 reasons why est sans aucun doute l’un des plus gros succès de Netflix. Ce qui n’a pas empêché les polémiques en tout genre de fleurir au fil des années. L’histoire est basée sur l’aventure du jeune Clay. Au tout début, les fans ont été émus par l’histoire d’Hannah qui s’est suicidée. Au fil des premiers épisodes, le public a pu découvrir les raisons de son geste fatal. Pour beaucoup de parents, la série était trop violente, ce qui a obligé la plateforme de streaming à rajouter un panneau d’avertissement. Lors de la saison 2, elle s’est concentrée sur un tout autre sujet : le viol chez les jeunes adolescents. Et par la suite, dans la saison 3, les réalisateurs ont essayé de rendre humain Bryce, celui qui a violé Jessica et Hannah dans la saison précédente, et le ramener sur le droit chemin. Apparemment, cela n’a pas plu aux fans de la série. Sans parler du destin tragique qui a été réservé à Justin. Pour les fans, ce personnage méritait une toute autre fin.