La quatrième saison de la fameuse série Netflix préférée des adolescents a été diffusée depuis vendredi dernier. Même si celle-ci a créé des polémiques, elle a néanmoins marqué les esprits.

Le lancement de la série « 13 Reasons Why » n’est pas du tout passé inaperçu sur la célèbre plateforme de streaming américaine. Netflix a en effet capté l’attention de millions de téléspectateurs, majoritairement des adolescents, en la diffusant pour la première fois il y a maintenant quatre ans. Cette fiction ultra-réaliste met l’accent sur les jeunes et le suicide à travers l’histoire de Hannah Baker. Cette jeune fille s’était suicidée après avoir laissé à son meilleur ami les 13 enregistrements expliquant les raisons de son acte.

Produite par Selena Gomez, la série est tirée de l’œuvre littéraire de Jay Asher publiée en 2007. Elle ne manque pas d’afficher toutes les caractéristiques d’un teen movie en mettant en scène des adolescents. Cependant, les personnages qui composent la fiction n’hésitent pas mettre en évidence une certaine réalité qui départagent les téléspectateurs. Elle met en effet la lumière, et de façon réaliste, sur la question du suicide chez les jeunes. La série traite également des sujets du mal-être adolescent, du harcèlement scolaire et du viol. D’ailleurs, la plateforme de streaming américaine a pris l’initiative de censurer l’un des passages les plus importants de « 13 Reasons Why ».

Une suite folle avec des moments choquants



En relatant de faits sensibles, « 13 Reasons Why » a divisé les avis des téléspectateurs. Elle a tout de même été renouvelée pour une dernière saison, diffusée depuis le 5 juin dernier. Il faut s’attendre à ce que cette saison soit plus ou moins choquante. Du moins, c’est ce que l’on pourrait croire d’après l’entretien d’Entertainment Tonight avec les comédiens de la série. L’interprète de Justin Foley, Brandon Flynn, a confié : « La base de la série, c’est l’anxiété et la panique. Je pense que personne n’est en sécurité ».

La dernière saison promet donc des surprises. Pour rappel, les scènes atroces ont manqué dans les épisodes précédents. Toutefois, le producteur a su capter l’attention sur la saga en ficelant les histoires. Dans la saison 2, on assistait au procès des parents de Hannah contre le lycée. Quant à la suivante, elle a permis de flâner autour de l’acte d’Alex et de la mort de Bryce Walker. La quatrième devrait permettre de renverser l’histoire alors que la bande dirigée par Clay avait conclu de faire porter le chapeau à Monty. L’arrivé de l’ex-petit ami de Monty, présent lors de sa mort, devrait certainement apporter du piment puisque ce dernier fera tout pour que justice soit rendue.

Netflix a censuré une scène importante

La suite de l’histoire devrait plaire aux téléspectateurs qui étaient contre la censure de quelques passages comme celle dans laquelle l’auteur des cassettes se suicide. Certains ont en effet jugé cette scène importante alors que d’autres la voyaient comme étant malsaine. La plateforme de diffusion a pris l’initiative de censurer ce passage deux ans après la sortie de la série.

« Suivant l’avis d’experts médicaux, dont celui de la docteur Christine Moutier, responsable médicale de la Fondation américaine pour la prévention du suicide, nous avons décidé, avec l’accord du créateur de la série Brian Yorkey et de ses producteurs, de supprimer la scène de la saison 1 durant laquelle Hannah se tue », avait clairement expliqué Netflix, pendant que d’autres observateurs se penchaient sur l’impact négatif de la série sur les plus fragiles.