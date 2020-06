13 Reasons Why : la série ne cesse de faire polémique

Les élèves tourmentés du lycée de Liberty High ont fait leur grand retour lors de la sortie de la quatrième saison de 13 Reasons Why qui a été diffusée le 5 juin sur Netflix. Une nouvelle saison qui a été très attendue par les fans depuis la première bande-annonce et qui a de nouveau suscité de vives réactions.

Ce n’est pas la première fois que cette série produite par Selena Gomez se retrouve sous une pluie de critiques, car depuis la première saison, de nombreuses scènes ont fait polémiques. Des images qui ont choqué, et heurté certains fans et même ceux qui n’ont pas suivis la série.

Nous allons donc parler dans cet article des 6 scènes qui ont marqué et ont fait beaucoup parler de la série.

Hannah Baker s’est fait violer et se suicide

Cette scène finale de saison 1 de 13 Reasons Why a le plus marqué les fans depuis le commencement de la série.

En effet, certains spectateurs et même des psychologues ont indiqué que cette scène rendait gloire au suicide. Et c’est même allé très loin puisqu’une étude publiée dans le Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry affirme même que le taux de suicide chez les adolescents de 10 à 17 ans a augmenté après la saison 1 de 13 Reasons Why.

Après cette affaire, la production a alors décidé pour les prochaines saisons, c’est-à-dire depuis la saison 2, de publier des messages de prévention avant la diffusion.

Pour rappel, les scènes de cette première saison nous montrent, Bryce violer Hannah Baker et l’horreur de cet acte est explicitement filmé. Ensuite vient celle où l’adolescente met fin à ses jours dans sa baignoire.

Le viol de Tyler

Cette scène de la deuxième saison a également suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. Le jeune Tyler se fait alors agresser par l’équipe de foot du lycée et la scène devient plus violente quand Monty décide de lui enfoncer un manche à balai dans les fesses.

Suite à ce qui est arrivé à ce personnage et en voyant sa souffrance, les fans n’ont pas hésité à manifester leur mécontentement sur les réseaux sociaux.

D’après ces fans, et c’est ce qui a vraiment fait polémique, cette scène est juste arrivée pour choquer et heurter les téléspectateurs. Toutefois, la production a répondu à cette critique en expliquant que « des athlètes ou sportifs du lycée faisaient bien trop souvent les horreurs que nous voyons dans cette scène, et qu’il fallait dénoncer plus souvent les crimes d’hommes violés par d’autres hommes ». Le viol de Tyler a donc été poursuivi dans les saisons 3 et 4, pour vous rappeler qu’il s’agit d’un acte horrible auquel des lycéens doivent faire face et qui doit être condamné.

Tyler et sa tentative de fusillade au lycée

Suite à ce qui est arrivé au jeune adolescent, il était inévitable d’en arriver à cette scène qui selon les critiques a également été tournée pour choquer les téléspectateurs.

En effet, lors de la diffusion de deuxième saison de 13 Reasons Why, le terrorisme et les fusillades dans les écoles, lycées et universités étaient encore au cœur de l’actualité. Ce qui a donc mis les fans en colère, en plus de la réaction de Clay face à cette tentative de fusillade qu’allait faire Tyler.

Pour rappel, Clay tente de raisonner le jeune adolescent perturbé au lieu de se cacher et d’appeler les secours, ce qui ne véhicule pas un bon message.

L’entrée en scène du personnage d’Ani

La polémique a été provoquée par l’arrivée d’Ani, un nouveau personnage interprété par Grace Saif lors de troisième saison. Son arrivée a mis les fans dans une colère noire, puisque le personnage sort et couche avec Bryce Walker, le violeur d’Hannah.

En plus, Ani est devenue amie avec Jessica, qui a elle aussi été violée par ce dernier. Pour rendre les choses plus dures à digérer pour les téléspectateurs, elle se rapproche ensuite de Clay, qui est déjà très affecté par toute cette histoire concernant Bryce.

Certains fans suite à cela ont tout simplement boycotté la troisième saison, tandis que d’autres sont allés encore plus loin en harcelant Grace Saif dans le rôle d’Ani. L’actrice a confié qu’elle recevait sans cesse des messages de haine sur ses réseaux sociaux, et a été contrainte de supprimer tous ses comptes.

La mort de Justin

La quatrième saison de 13 Reasons Why a également fait polémique avec la mort de Justin qui a contracté le SIDA. C’est le message véhiculé par cette scène ainsi que la manière dont la vie du personnage a pris fin qui a vraiment mis les fans en colère. Car, d’après eux, il est désormais possible de très bien vivre avec cette maladie grâce aux avancées remarquables de la médecine.