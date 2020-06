Des rumeurs suggèrent que DICE travaille sur un remasterisateur de Battlefield 3

EA et DICE ont précédemment confirmé une sixième ligne principale Champ de bataille l’entrée est en cours. Le plan est d’avoir Battlefield 6 a frappé les magasins avant 2022. Fait intéressant, une nouvelle rumeur suggère que les fans de la franchise auront deux Champ de bataille expériences à explorer à la fois, dont l’une sera une Battlefield 3 remasteriser.

Cette spéculation vient de la courtoisie de Daqarie, un YouTuber qui, selon Wccftech, a été correctement mis à jour Battlefield 1 et Battlefield 5 informations avant leur révélation respective. Selon une vidéo récente du créateur de contenu, un BF3 remaster est «en préparation depuis très, très longtemps». DICE a apparemment pris note de BF3 servant de versement le plus populaire pendant la période de pointe de la franchise. En tant que tel, cette réédition rumeur sera lancée aux côtés de Battlefield 6 sur PlayStation 5, PC et Xbox Series X.

Si tout cela s’avère vrai, Champ de bataille les fidèles devraient s’attendre à ce que la réédition BF3Les offres DLC, y compris les packs d’extension –Retour à Karkand, Quartiers rapprochés, Armored Kill, Conséquences, et Fin du jeu. Semblable à Call of Duty: Modern Warfare Remastered, DICE aurait lancé de nouveaux produits cosmétiques pour Battlefield 3 revenir.

Daqarie revendique en outre divers Champ de batailleles YouTubers centrés sur le remaster sont connus depuis le temps de BF5 sortie fin 2018. Cela est apparemment mis en évidence par ces créateurs de contenu qui affichent une multitude de BF3vidéos liées à cette période. Il aurait également été intentionnel; DICE souhaitait utiliser des statistiques vidéo pour évaluer si l’entrée de la franchise en 2011 pouvait encore susciter l’intérêt.

Vers la fin de la vidéo, Daqarie suggère qu’EA et DICE pourraient commencer à taquiner le remasterisé très bientôt, peut-être même à EA Play Live. Cet événement particulier devrait être mis en ligne la semaine prochaine le 18 juin à 16 h 00 HNP. Les fans seraient cependant avisés de gérer leurs attentes. Comme toujours, la rumeur et la spéculation doivent être prises avec un grain de sel.

Découvrez la vidéo de Daqarie ci-dessous:

[Source: Daqarie on YouTube via Wccftech]