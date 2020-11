Zorc assume le devoir de stationner

La Bundesliga est divisée, presque tous les clubs doivent accepter des directives différentes: la question des matches internationaux obligatoires dans les zones à risque a entièrement couvert les clubs. Comme il n’y a toujours pas de règles uniformes dans tout le pays, la Bundesliga sera à nouveau une courtepointe patchwork dans la semaine à venir.

Le Werder Brême et Arminia Bielefeld ont déjà déclaré qu’ils ne souhaitaient pas que des joueurs rejoignent leurs équipes nationales dans les zones à risque. Selon les règlements de la FIFA, cela est possible si une quarantaine obligatoire de cinq jours est nécessaire et si l’autorité compétente n’émet pas d’exception. C’est le cas à Brême, l’autorité sanitaire prescrit une quarantaine.

Dans d’autres États fédéraux, les spécifications sont différentes, comment exactement, tous les entraîneurs de Bundesliga ne le savaient pas vendredi. « Cela dépend du département de la santé de Hesse », a déclaré l’entraîneur de Francfort Adi Hütter. Fondamentalement, cela n’a aucun sens de les garer si les joueurs doivent ensuite être mis en quarantaine. « Mais les règles à Brême sont un peu différentes des nôtres », a déclaré Hütter.

De plus, le gouvernement fédéral émettra un nouveau modèle d’ordonnance de quarantaine à partir du 8 novembre, selon lequel vous ne pourrez plus vous épargner automatiquement la quarantaine lorsque vous reviendrez de la zone à risque avec un test négatif. La mesure dans laquelle les pays suivront alors le modèle reste ouverte.

Zorc, directeur sportif du BVB: « Obligation de stationner »

Au Bayern Munich, leader de l’industrie, l’entraîneur Hansi Flick n’a pas encore une vue d’ensemble complète. « Nous sommes en train de collecter des informations auprès des associations nationales. Mais pour le moment, il semble que nous allons laisser tout le monde partir », a déclaré Flick, qui sait: « Tout le monde aime aller dans les équipes nationales et aime jouer pour son pays. »

Le Borussia Dortmund est dans le sujet « en échange avec diverses institutions, avec les autorités locales, DFL et DFB », a expliqué le directeur sportif Michael Zorc. Le statut est que rien ne changera dans le règlement selon lequel « les athlètes professionnels n’ont pas à entrer en quarantaine par la suite. Il y a donc une obligation de stationner », a déclaré Zorc.

L’entraîneur de Schalke, Manuel Baum, n’est pas si tolérant. « Nous aimerions avoir tous les joueurs avec nous », a déclaré l’entraîneur. « Mais la réglementation est l’affaire du pays, si je comprends bien », a ajouté Baum. L’entraîneur sait aussi que les gars aiment conduire quand les équipes nationales appellent, mais « la situation n’est pas facile pour le moment ».

© imago images / kirchner media





Julian Nagelsmann est profondément détendu

A Brême, le service de santé a clairement spécifié une quarantaine pour les professionnels après leur retour d’une zone à risque corona. « Nous avons parlé à nos joueurs et aux associations », a déclaré le directeur sportif Frank Baumann. Vous savez à quel point les joueurs aiment voyager dans leurs équipes. « Cependant, étant donné la situation générale, nous ne pouvons pas prendre le risque », a déclaré Baumann.

L’entraîneur du RB Leipzig, Julian Nagelsmann, ne trouve pas cela aussi dramatique, même s’il laisse ses joueurs aller aux matches internationaux et ne peut pas s’entraîner avec eux aussi intensément que Florian Kohfeldt à Brême. Nagelsmann n’a donc pas craint une distorsion de concurrence et a déclaré: « Ils peuvent s’entraîner toute l’année, peuvent le faire maintenant aussi. Je suis content pour eux. »

Pour l’entraîneur du TSG Hoffenheim, Sebastian Hoeneß, le débat est un « sujet difficile ». Dans le Kraichgau, il n’y a pratiquement aucune possibilité d’influencer. « Tous ceux qui sont en bonne santé seront découragés. Malheureusement, nous n’avons aucune action. Tout est très compliqué », a déclaré l’entraîneur de Hoffenheim.

© imago images / schueler

DFB intensifie les mesures de protection avant son voyage en Espagne

L’affaire Andrej Kramaric est particulièrement précaire. Le buteur avait été infecté par Corona lors du dernier voyage international des Croates et était absent du club. Maintenant, la Croatie a demandé à son attaquant pour les internationaux en Turquie, en Suède et contre le Portugal. En fin de compte, l’état de santé décidera probablement. Hoeneß: « Nous sommes là en concertation avec les joueurs et les associations et ne ferons que des choses qui ont du sens. »

En ce qui concerne les joueurs nationaux allemands, la Fédération allemande de football a intensifié les mesures de protection pour le prochain triple match international de l’équipe nationale. En particulier pour le dernier match de groupe de la Ligue des Nations le 17 novembre à Séville, en Espagne, des exigences particulières s’appliquent car l’Espagne est toujours classée comme une zone à risque par le ministère des Affaires étrangères.

Les tests sont prévus immédiatement avant le décollage et immédiatement après l’atterrissage, de sorte que toutes les personnes impliquées respectent le délai de 48 heures et – en supposant un résultat de test négatif – « n’ont fondamentalement pas à entrer en quarantaine après leur retour en Allemagne », a déclaré la DFB. .