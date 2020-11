Kate Mara: Jamie Bell a abandonné notre danse de mariage parce qu’elle n’était pas assez bonne!

2020-11-06 23:00:05

Kate Mara dit que son mari Jamie Bell a abandonné leur danse de mariage la semaine avant leur grand jour parce que ce n’était pas «assez bien».

L’actrice de 37 ans a qualifié son mari acteur – qui a joué dans « Billy Elliot » quand il était enfant – de perfectionniste, car elle prétend qu’il était si déterminé à ce que leur première danse à leur mariage soit chorégraphiée sur un tee-shirt, qu’il a annulé la routine à la dernière minute quand il s’est rendu compte qu’ils n’étaient pas aussi bons qu’il le voulait.

Lors d’une apparition dans «The Tonight Show avec Jimmy Fallon», Kate a déclaré: «Il danse tous les jours. Mais maintenant qu’il y a des enfants, il danse comme un père. Je vais faire ma leçon et il dansera devant l’écran en arrière-plan. Vous ne sauriez jamais qu’il était Billy Elliot. S’il voulait faire quelque chose, il lui faudrait des mois de préparation.

Parlant de leur mariage, elle a ensuite ajouté: «Pour notre mariage, par exemple, la chose la plus romantique qu’il ait jamais faite pour moi jusqu’à présent, c’était pour notre danse de mariage. Je voulais apprendre une danse swing avec lui car j’adore la danse swing. Il a fallu beaucoup de convaincre car il déteste les cours de danse.

«Nous avons passé environ quatre semaines à faire cette leçon de danse swing et à apprendre toute cette danse, puis littéralement la semaine avant le mariage, il faisait les cent pas dans la pièce et j’ai dit: ‘Qu’est-ce qu’il y a?’ Et il s’est dit: ‘La chorégraphie est juste pas assez bon. Nous devons abandonner la danse. Nous ne l’avons pas fait pour le mariage. Nous avons fini par danser lentement sur notre chanson mexicaine préférée.

Les anciennes co-stars des «Fantastic Four» – qui ont une fille ensemble née en mai 2019 – ont commencé à se fréquenter en 2015 et se sont mariées en 2017 lors d’une cérémonie qui s’est déroulée «juste en face» de leur maison.

Jamie a expliqué en 2018: «Nous nous sommes mariés juste en face de notre maison. Je me suis littéralement réveillé dans mon propre lit et j’ai traversé la rue, et nous avons eu notre cérémonie.

«Quand nous n’avons rien trouvé, nous avons simplement demandé à la femme qui possède la maison d’en face: ‘Ça vous dérange si nous le faisons là-bas?’ Et elle a dit: ‘Oui, c’est incroyable.’ Nous avons donc traversé la rue et quand cela a été fait, nous avons passé la nuit sur cette propriété et nous avons traversé la rue et sommes rentrés chez nous.

«Chaque jour que nous sortons de la maison, nous voyons la maison dans laquelle nous nous sommes mariés, ce qui est magnifique.»

