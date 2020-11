Android TV vs Web OS: voici comment les plates-formes TV de Google et de LG se comparent

Crédit: Adamya Sharma / Autorité Android

Si vous êtes à la recherche d’un téléviseur intelligent, il y a de fortes chances que vous rencontriez des téléviseurs Android et Web OS. Les deux systèmes d’exploitation de téléviseurs intelligents concurrents ont beaucoup en commun mais sont également très distincts en même temps.

Android TV est développé par Google et peut être trouvé sur de nombreux appareils, y compris les téléviseurs intelligents, les clés de diffusion en continu, les décodeurs, etc. Web OS, en revanche, est un système d’exploitation basé sur Linux créé par LG. Il n’est disponible que sur la gamme de téléviseurs intelligents de la société.

En fonction de celui que vous choisissez – Android TV ou Web OS – vous vous retrouverez avec une interface utilisateur distincte. Les deux systèmes d’exploitation sont également livrés avec leur propre ensemble d’applications préinstallées et offrent diverses fonctionnalités qui guideront finalement votre expérience globale de la télévision intelligente.

Alors, sans plus tarder, voici toutes les principales différences entre la plate-forme Android TV de Google et le système d’exploitation Web de LG.

Interface utilisateur

Crédit: Adamya Sharma / Autorité Android

La première chose que vous remarquerez lorsque vous allumez un appareil Android TV vs. une Web OS TV est la différence de l’interface utilisateur. L’interface actuelle d’Android TV est divisée en lignes qui occupent tout l’écran d’accueil. Google le mettra bientôt à niveau vers sa nouvelle interface utilisateur Google TV, mais le système d’exploitation restera inchangé en son cœur.

Pendant ce temps, le système d’exploitation Web de LG est plus minimaliste et comporte une barre de lancement personnalisable en forme de ruban au bas de l’écran. Il vous donne accès à toutes les applications, paramètres et autres fonctionnalités du téléviseur.

Lorsque vous faites défiler ces options dans la barre de lancement, vous verrez une rangée supplémentaire de cartes apparaître au-dessus d’elle, correspondant à chaque application. Par exemple, si vous placez le pointeur sur le LG Content Store dans la barre de lancement, une rangée supplémentaire de cartes apparaîtra en haut, affichant des suggestions de téléchargement d’application. Vous verrez également des suggestions de contenu similaires pour les applications de streaming (illustrées ci-dessus).

Lire aussi: Les meilleurs boîtiers Android TV que vous pouvez acheter dès maintenant

Contrairement à Android TV, où vous devez fermer une application et accéder à l’écran d’accueil pour en ouvrir une autre, la barre de lancement sur les téléviseurs Web OS de LG peut être affichée sans quitter une application déjà ouverte. Ainsi, en termes de facilité de changement d’application, le système d’exploitation Web de LG a définitivement le dessus.

Cela dit, si vous utilisez un téléphone Android, la navigation sur la plate-forme Android TV peut être plus intuitive par rapport à Web OS. Ce dernier n’est en aucun cas difficile à utiliser, mais pourrait impliquer une légère courbe d’apprentissage pour les utilisateurs qui n’ont jamais utilisé de téléviseur LG auparavant. Une fois que vous maîtrisez Web OS, vous pouvez le préférer à Android TV pour la commodité qu’il offre.

applications

Crédit: Adamya Sharma / Autorité Android

La plate-forme Android TV propose certainement plus d’applications que Web OS. En effet, vous avez accès à la grande bibliothèque Google Play Store sur tous les appareils Android TV. Vous pouvez également charger des applications sur Android TV, ce que la plate-forme de télévision intelligente de LG ne permet pas.

Ne vous attendez pas à une grande variété d’applications sur Web OS

Les téléviseurs Web OS sont préinstallés avec de nombreuses applications de streaming populaires telles que YouTube, Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Google Play Movies and TV, etc. Vous pouvez télécharger des applications et des jeux supplémentaires à partir du LG Content Store. Néanmoins, ne vous attendez pas à une grande variété comme vous le feriez sur Android TV.

Télécommande Android TV vs. Télécommande LG Magic Remote

Crédit: Adamya Sharma / Autorité Android

L’une des meilleures choses qui puisse arriver à Web OS est la télécommande magique de LG. Vous l’obtenez avec tous les téléviseurs LG OLED et de nombreux téléviseurs LCD. Vous avez également la possibilité d’acheter la télécommande séparément si votre téléviseur LG n’en est pas fourni. Assurez-vous de vérifier la compatibilité de la télécommande avant de l’acheter.

Contrairement aux télécommandes que vous obtenez avec les appareils Android TV, la télécommande Magic Remote de LG facilite la navigation grâce à sa fonctionnalité pointer-cliquer. Le pointeur se déplace lorsque vous déplacez la télécommande comme vous le feriez avec une souris sur un PC. Cela facilite beaucoup la saisie de texte sur un téléviseur LG par rapport aux téléviseurs Android. Sur ce dernier, vous devez utiliser les touches fléchées de la télécommande pour vous déplacer péniblement entre les lettres du clavier de l’écran.

Outre ses fonctions de pointeur, la télécommande Magic Remote sur les téléviseurs Web OS de LG offre également une recherche vocale, comme la plupart des télécommandes Android TV. Les boutons numérotés de la télécommande LG peuvent également être programmés comme raccourcis pour différentes applications. Vous ne pouvez pas faire cela avec les télécommandes fournies avec les téléviseurs Android.

Pendant ce temps, les appareils Android TV et les téléviseurs Web OS peuvent fonctionner sans fil sans télécommande. Vous pouvez apprendre à contrôler votre Android TV à l’aide de votre smartphone ici. Pour naviguer sur un Web OS TV avec votre téléphone, vous devez installer l’application LG TV Plus sur vos appareils Android ou iOS.

Android TV contre OS Web: quel est le meilleur?

Crédit: Adamya Sharma / Autorité Android

Android TV et Web OS ont leurs propres avantages et inconvénients. L’interface utilisateur Web OS est plus simpliste et ne prend pas tout l’écran. Les téléviseurs Web OS sont également plus faciles à naviguer grâce à la télécommande magique de LG et disposent de toutes les applications de streaming importantes que l’on aimerait utiliser sur leurs téléviseurs.

Cependant, si vous cherchez au-delà de l’expérience typique de la télévision intelligente, vous voudrez peut-être opter pour la plate-forme Android TV. Le grand nombre d’applications que vous pouvez télécharger / charger sur les appareils Android TV est ce qui les rend si populaires aujourd’hui. Vous pouvez également obtenir un appareil Android TV pour aussi peu que 49,99 $ avec le nouveau Chromecast au lieu d’investir dans un téléviseur à part entière.

Pendant ce temps, la gamme limitée d’appareils Web OS signifie que vous devrez déposer de l’argent pour un nouveau téléviseur si vous souhaitez accéder à la plate-forme.

Cela dit, si vous avez le choix entre un téléviseur Web OS de LG ou un téléviseur Android de Sony, vous devez d’abord considérer leurs spécifications matérielles et leurs prix plutôt que simplement le logiciel. Alors qu’Android TV offre beaucoup plus d’applications, les téléviseurs Web OS sont également très utiles pour ceux qui ne se soucient pas d’utiliser trop d’applications ou de jouer à des jeux Android sur leurs téléviseurs intelligents.

Android TV contre OS Web: FAQ

Q: Pouvez-vous partager l’écran de votre smartphone sur Android TV et Web OS?

Oui, vous pouvez partager l’écran de votre téléphone à la fois sur les téléviseurs Android et sur les téléviseurs LG fonctionnant avec le système d’exploitation Web. Les téléviseurs Android sont dotés de la fonctionnalité Chromecast intégrée qui vous permet de diffuser l’écran de votre téléphone sur le téléviseur. Les téléviseurs Web OS utilisent la duplication d’écran et vous pouvez le configurer via l’application Screen Share sur le téléviseur.

Q: Pouvez-vous jouer à des jeux sur un système d’exploitation Web comme Android TV?

Oui, vous pouvez jouer à des jeux sur les téléviseurs Web OS, mais vos options sont limitées aux jeux sur le LG Content Store. Les appareils Android TV offrent une gamme beaucoup plus large de jeux sur le Google Play Store. Vous pouvez également charger des jeux qui ne sont pas sur le Play Store et y jouer à l’aide d’un émulateur sur votre Android TV.

Q: Pouvez-vous contrôler les téléviseurs Android et les téléviseurs Web OS avec des haut-parleurs intelligents?

Oui, vous pouvez contrôler les téléviseurs Android et Web OS à l’aide de haut-parleurs intelligents. Tous les téléviseurs Android sont livrés avec l’Assistant Google intégré, vous pouvez donc les configurer pour les utiliser avec n’importe quel haut-parleur intelligent alimenté par l’Assistant Google. Certains téléviseurs Android de marques comme Sony fonctionnent également avec la gamme de haut-parleurs Alexa d’Amazon. Pendant ce temps, LG propose de nombreux téléviseurs Web OS qui fonctionnent à la fois avec Google Assistant et les haut-parleurs Alexa.