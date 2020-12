Zidane sous pression pour sauver son emploi au Real Madrid – Football

in

L’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, a grandement besoin d’une victoire d’un voyage difficile à Séville samedi pour raviver la fortune des champions de la Liga alors qu’ils occupent une quatrième position indigne. Les médias locaux disent que le Français n’a que deux matchs pour sauver son emploi après que le Real ait perdu trois de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues, et qu’il soit à sept points de la première place de leur campagne pour conserver le titre espagnol.

Zidane était rebelle après le dernier revers: une défaite 2-0 en Ligue des champions contre le Shakhtar Donetsk mardi.

«Je ne démissionnerai pas … Nous avons connu des moments difficiles dans le passé, et il y aura toujours des moments difficiles. C’est une mauvaise série de résultats, c’est la vérité, mais nous devons continuer », a-t-il déclaré.

«J’ai la force de continuer et je vais tout donner, tout comme les joueurs.»

La défense du Real a semblé vulnérable, surtout sans le capitaine Sergio Ramos, qui reste un doute pour la visite de samedi après-midi dans son club d’enfance avec un problème aux ischio-jambiers.

Les arrières latéraux Dani Carvajal et Alvaro Odriozola seront probablement portés disparus, tout comme le milieu de terrain Federico Valverde et les attaquants Eden Hazard et Luka Jovic.

L’ironie de la situation ne sera pas perdue sur le patron de Séville Julen Lopetegui, limogé par le Real et remplacé par Zidane en octobre 2019. Séville est à un point du Real en cinquième position avec un match en cours.

L’Atletico Madrid, la seule équipe invaincue de la division, pourrait temporairement dominer le classement en accueillant Valladolid samedi soir. L’équipe de Diego Simeone a deux points de retard sur la Real Sociedad bien qu’elle ait disputé deux matchs de moins.

L’attaquant de l’Atletico Luis Suarez pourrait être disponible s’il retourne un test négatif après s’être auto-isolé pour COVID-19, mais le partenaire de frappe Diego Costa est définitivement absent avec une thrombose veineuse profonde.

Barcelone, qui aime ses rivaux éternels, le Real, est également en difficulté, visite le package surprise de Cadix samedi soir.

La formation nouvellement promue, qui occupe une place au-dessus des Catalans en sixième, a déjà battu le Real cette saison.

Ailleurs, la Sociedad, leader du championnat, se rend à Alaves dans un derby basque, tandis qu’Eibar accueille Valence lundi.