Gal Gadot a un message pour les fans alors que les billets de Wonder Woman 1984 sont en vente

Le plan original pour Wonder Woman 1984 ressemble très peu à ce qui se passe réellement à la fin du mois, mais le film est maintenant à un peu plus de trois semaines de sa sortie, et ceux qui sont impatients de voir le film sur grand écran peuvent acheter leurs billets pour l’opportunité maintenant. Le blockbuster ne sera pas distribué dans plus de 4000 cinémas grâce aux principaux marchés toujours fermés en raison de la pandémie, mais il y a des endroits dans le pays qui font de leur mieux pour essayer de créer une atmosphère sûre et positive pour les cinéphiles. la suite de DC Comics obtient enfin des séances, et Gal Gadot exhorte les fans à les découvrir.