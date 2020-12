Paul Gallen riposte à Mark Hunt avant le combat au stade Bankwest

Paul Gallen a frappé Mark Hunt avec un uppercut avant le combat, ripostant au dernier commentaire incendiaire de l’ancienne star de l’UFC « stupide ».

Le combat undercard entre Gallen et Hunt au Bankwest Stadium le 16 décembre a grandi par anticipation lorsque le « Super Samoan » a qualifié hier la légende de la LNR de « combattant à temps partiel, grub à plein temps ».

Peu de temps après sa séance d’entraînement avec le poids lourd australien Alex Leapai dans le Queensland aujourd’hui, Gallen a riposté dans la guerre des mots.

Paul Gallen célèbre sa victoire contre John Hopoate. (Getty)

« Je m’en fiche. Mes enfants vont entendre bien pire que ça. Je ne suis pas du tout inquiet à ce sujet. Ma principale préoccupation est de me préparer pour le combat et de battre Mark le 16 décembre. Je vais tout régler », a déclaré Gallen à Wide World of Sports.

«Dans toute la préparation de ce combat, je continue de voir des choses qu’il a dites que j’ai dites et je n’ai rien dit. Il continue de dire des choses comme je l’ai appelé il y a cinq ans et je l’ai appelé vieux et gros et lent.Si vous pouvez trouver l’une de ces citations de moi, je serai heureux de le faire, mais je ne sais pas d’où tout cela vient.

«Ouais, eh bien il est stupide. Comme je l’ai dit, je ne sais pas d’où tout cela vient et il doit tout inventer.

Hunt n’a participé qu’à deux combats de boxe professionnelle pour une défaite et un match nul, mais il a compilé un CV élogieux en arts martiaux mixtes au cours de 14 ans.

Il a établi un record de 13-14-1 à l’UFC et a été couronné champion du Grand Prix du monde K-1 en 2001.

La légende de l’UFC Mark Hunt dans l’octogone. (Getty)

« J’avais le plus grand respect pour Mark avant que ce combat ne soit lancé et vous avez vu lors de notre conférence de presse le respect que j’avais pour lui », a déclaré Gallen.

«Je parlais de lui et de tout ce qu’il a fait dans le passé.

« Je ne sais pas d’où viennent tous ces commentaires, comme les stéroïdes. C’est juste des trucs ridicules qui sont infondés et faux, et il devrait faire attention à ne pas dire des trucs comme ça. »

Gallen a été franc lorsqu’on lui a demandé s’il respectait toujours Hunt.

« Mon respect pour lui avait déjà pris un coup avant ses derniers commentaires (sur le fait d’être un combattant à temps partiel et une bouffe à plein temps) », a déclaré Gallen.

«Nous sommes de grands garçons, donc nous devons être en contrôle de ce que nous disons et de ce que nous faisons, et il devrait avoir des faits derrière lui avant de se laisser aller. Notre relation n’est pas la même après tout de cette dernière discussion – quelle que soit la relation qu’il y avait et il n’y en avait pas vraiment de toute façon. «

Paul Gallen et Mark Hunt. (Getty)

Mais Gallen, qui est invaincu après 10 combats de boxe professionnels, a déclaré que battre Hunt serait un immense sentiment de fierté.

« Ce serait l’une des plus grandes réalisations individuelles pour moi », a déclaré Gallen.

« Je ne veux pas continuer à lui donner du rap, mais c’est une légende des sports de combat en Australie – probablement le plus grand nom des sports de combat en Australie. Donc, aller là-bas et le battre, le finir, serait individuellement fantastique.

« Cela ne va pas se rapporter à ce que j’ai fait dans la ligue de rugby dans un sport d’équipe, mais ce serait plutôt cool. »