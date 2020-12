Des braconniers tués par les animaux qu’ils chassaient: une liste d’histoires horribles et d’ironie

Les animaux dans l’histoire | 3 décembre 2020

(Claude Kleynhans / Instagram)

Il n’est jamais bon de célébrer la mort d’un autre humain, mais wquand un braconnier est tué par un animal qu’il chasse, l’ironie est presque irrésistible. Il est difficile de ne pas encourager la nature lorsqu’elle se bat contre ses oppresseurs, d’autant plus que le braconnage, en particulier la chasse au gros gibier, détruit l’écosystème.

Claude Kleynhans

Claude Kleynhans était un chasseur de trophées sud-africain qui a passé des années à braconner des animaux à travers le continent. Son entreprise, Guwela Safaris, proposait à ses clients un menu d’animaux à tuer et se vantait que chaque voyage garantissait un taux de «réussite à 100%».

Ce succès a pris fin lors d’une chasse au bison en 2018. Le 22 mai, Kleynhans a abattu et tué un buffle africain dans le nord de la province du Limpopo en Afrique du Sud, mais alors que lui et son groupe de chasseurs célébraient en chargeant la carcasse dans leur véhicule, ils ont été attaqués par un autre buffle du même troupeau. L’animal chargé Kleynhans et l’encore dans l’aine, sectionnant son artère fémorale et le tuant instantanément. Sa belle-sœur a déclaré à un média local: « Il aimait ce qu’il faisait. Il est mort en faisant ce qu’il aimait. »

(Entropy1963 / Wikimedia Commons)

Pantalon et crâne non identifiés

En 2019, des rangers du parc national Kruger en Afrique du Sud ont découvert un peu plus un crâne humain et une paire de pantalons sur le terrain du parc. Ils croient qu’un homme soupçonné de braconnage de rhinocéros était tué par un éléphant avant que sa dépouille ne soit dévorée par une meute de lions.

Les associés de l’homme ont été arrêtés par des rangers peu de temps après la découverte et ont expliqué plus tard qu’ils tentaient de capturer un rhinocéros lorsqu’ils ont été attaqués par un éléphant. Une fouille de la zone n’a pas révélé beaucoup plus des restes du braconnier, et le directeur général du parc, Glenn Phillips, a averti le public, « Entrer illégalement et à pied dans le parc national Kruger n’est pas sage. Il comporte de nombreux dangers, et cet incident en est la preuve. «

(Benh Lieu Song/Wikimedia Commons)

Braconniers de la réserve de gibier de Sibuya

Lorsqu’un groupe de braconniers s’est faufilé dans la réserve de Sibuya en 2018, ils tentaient de chasser le rhinocéros, mais ils sont rapidement devenus la proie après une fierté de six lions. je suis arrivé à eux en premier. Dans un communiqué faisant suite à la découverte de leurs restes, le capitaine du service de police sud-africain Mali Govender a expliqué que si l’unité anti-braconnage du parc savait que quelqu’un était sur leurs terres, ils « jamais soupçonné de rien [was] faux parce que c’étaient les lions qui faisaient du bruit et pas les rhinocéros … C’était un peu de chance pour nous et pas tellement de chance pour eux. «

(Dewet / Wikimedia Commons)

Scott Van Zyl

Scott Van Zyl était un chasseur de crocodiles de longue date. Il a passé une grande partie de sa vie adulte à chasser l’animal le long de la frontière entre le Zimbabwe et l’Afrique du Sud, a souvent emmené ses enfants et ses clients à la chasse et a souvent reçu la permission de tuer les animaux. jeEn 2017, cependant, il est parti pour sa dernière chasse. Le traqueur local avec lequel il avait voyagé savait que quelque chose se passait quand Zyl les chiens sont retournés seuls au camp du braconnier, et ses empreintes de pas l’ont ramené au bord de la rivière, où ils ont fini par son sac à dos. Après quelques recherches, Les restes de Zyl ont été trouvés à l’intérieur de l’un des crocodiles qu’il chassait. Il s’avère que les crocodiles ne se soucient pas beaucoup des laissez-passer ou des autorisations.

(Simon Sparks / Facebook)

Theunis Botha

Connu pour avoir éliminé des léopards avec un ensemble de chiens dressés, Theunis Botha a été tué par un éléphant en 2017 lorsque l’animal mourant est tombé sur lui. Le chasseur était sur une « chasse autorisée de 10 jours » quand lui et son groupe ont trouvé un troupeau d’éléphants au milieu de leur rituel de reproduction. Botha s’est concentré sur les éléphants, impatient de pouvoir les traiter ses invités à un véritable safari de chasse, mais sa spécialité était les grands félins. Il n’a probablement pas anticipé la réponse des animaux à la menace qu’il représentait. Effectivement, sdanger qui s’ensuit, les éléphants facturé le groupe, incitant les braconniers à ouvrir le feu sur les animaux. Botha a été soulevé du sol par un animal avant d’être abattu, et l’éléphant s’est effondré avec Botha toujours dans ses griffes, l’écrasant à mort.

(Appaloosa / Wikimedia Commons)

Vladimir Moarkov

Vladimir Moarkov était chasser les tigres dans la région extrême-orientale de la Russie en hiver 1997, quand il a tiré et blessé un tigre qui était au milieu d’un festin, l’a tué et a laissé l’animal pour mort. Cela s’est avéré être une énorme erreur. Le tigre blessé a ramené Markov dans sa cabane, a détruit tout ce qui sentait comme lui, puis a attendu à la porte le retour de Markov. Au bout de 12 à 48 heures, le tigre a eu sa chance, a traîné Markov dans un buisson et l’a mangé.