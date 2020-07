Voleurs identifiés qui ont volé la maison de Sofía Suescun et Kiko Jiménez

* En développement

Le couple de médias formé par Sofía Suescun et Kiko Jiménez a subi un coup dur au retour de leurs vacances et c’est qu’après avoir passé quelques jours à Ibiza ce qu’ils pouvaient le moins imaginer, c’est que des criminels allaient profiter de leur absence chez eux à Madrid pour voler plusieurs de leurs biens. La fille de Maite Galdeano a trouvé la ratatouille ravagée, tandis que son petit ami enregistrait pour Telecinco l’achat de la nourriture qu’il allait utiliser dans «The Last Supper», un espace auquel il a participé en tant que candidat.

Kiko Jiménez et Sofía Suescun

Quelques jours plus tard, dans ‘Saturday deluxe’ Sofía Suescun a donné tous les détails de ce qui s’est passé mais ce n’est que ce lundi 13 juillet lorsque le début de la fin de son cauchemar a commencé et que les criminels qui ont commis le vol ont déjà été identifiés. Kiko Jiménez a été en charge de le confirmer dans un post Instagram Stories qu’il a partagé tout au long de l’après-midi. « Nous voulons partager avec vous que grâce au travail brillant de la Garde civile, en particulier Valdemoro, des criminels ont été identifiés u ont pu récupérer une partie des volés en un temps record, bien que les instructions ouvertes soient toujours suivies « , écrit le collaborateur de la télévision.

Merci à vos followers

Il a également reconnu dans la même publication que « Ce furent des jours difficiles, le vol a même été remis en cause, démontrant ainsi la qualité humain de ces personnes, mais passons à ce qui compte vraiment. Nous tenons à remercier les milliers de personnes qui nous ont contactés, à la fois pour collaborer et pour nous encourager. Nous avons donc décidé de le partager avec vous dès que nous aurons appris quelque chose. Dites-vous qu’il a été gratifiant dans les moments les plus difficiles de ressentir votre affection »