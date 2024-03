Un nouveau musée fou sur la SF va ouvrir à Hollywood : la première exposition est démente

Ouverture d'un nouveau musée dédié à la science-fiction à Santa Monica.

Un événement exceptionnel pour tous les fans de science-fiction se prépare : l'ouverture du Hollywood Sci-Fi Science Fiction Museum, également appelé Sci-Fi World, le 27 mai 2024 à Santa Monica, en Californie. Ce musée promet d'être un lieu incontournable pour les amateurs du genre, offrant des expositions et des pièces provenant de diverses franchises emblématiques de la science-fiction.

Une fenêtre sur l'univers de Star Trek

L'une des attractions phares du musée sera sans aucun doute l'exposition dédiée à Star Trek. Les visiteurs auront le privilège de découvrir des accessoires, costumes, maquettes et décors issus des différentes séries et films de l'univers Star Trek. Parmi les pièces majeures de la collection Star Trek, on trouve :

Le pont de l'Enterprise-D de « The Next Generation », sauvé du Paramount Star Trek Tour et de l'expérience de Las Vegas.

Le pont de l'Enterprise de la série originale, avec ses sept statues grandeur nature initialement exposées au Movieland Wax Museum de Buena Park.

Le bar et restaurant vus dans « The Next Generation » et « Picard ».

Ce voyage au cœur de Star Trek promet d'être une expérience immersive pour les fans de la première heure comme pour les nouveaux venus.

Au-delà de Star Trek : un univers de science-fiction

Le Hollywood Sci-Fi Museum ne se limite pas à Star Trek ; il rendra également hommage à d'autres grandes franchises de science-fiction telles que Star Wars, Doctor Who et Battlestar Galactica. Les visiteurs pourront s'immerger dans un espace interactif conçu comme un vaisseau spatial, se lançant dans des aventures spatiales, explorant de nouveaux mondes et découvrant des univers parallèles. Cette section du musée offre une opportunité unique de vivre la science-fiction de manière tangible.

L'engagement éducatif du musée

Au-delà de l'aspect divertissement, le Hollywood Sci-Fi Museum se positionne comme une institution éducative. Son objectif est d'enseigner le cinéma et la science réelle à travers le prisme de la science-fiction. Cette démarche vise à stimuler l'intérêt pour les sciences et la technologie chez les visiteurs de tous âges, en les engageant à travers les récits et les imaginaires de la science-fiction.

Our SCI-FI WORLD Museum is Opening May 27th 2024 in Santa Monica California! Reserve your tickets here, May is almost sold out https://t.co/omiT01pUmE pic.twitter.com/pc7OpUmus7 — Sci-Fi World Museum (@hollywoodscifi) March 22, 2024

Un projet soutenu par la communauté

Le musée est actuellement en phase de levée de fonds sur la plateforme Kickstarter, soulignant son caractère de projet communautaire et participatif. Les fonds collectés serviront à finaliser le développement des expositions et à garantir une expérience de qualité pour les visiteurs. La campagne de financement reflète l'esprit de collaboration et de passion qui caractérise la communauté des fans de science-fiction.

Explorer de nouveaux mondes

Le Hollywood Sci-Fi Museum offre une opportunité unique de plonger au cœur des univers les plus emblématiques de la science-fiction. À travers ses expositions et ses activités interactives, le musée invite les visiteurs à explorer l'inconnu, à stimuler leur imagination et à réfléchir sur les liens entre science-fiction et réalité.

L'impact sur la communauté et le tourisme

L'ouverture de ce musée à Santa Monica représente un ajout significatif à l'offre culturelle et touristique de la région. En attirant les fans de science-fiction du monde entier, il promet de devenir un point d'attraction majeur, contribuant à l'économie locale et au rayonnement culturel de la ville.

Source : Sci-Fi World