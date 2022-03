Star Trek Picard saison 3 : excellente nouvelle concernant la suite de la série

Star Trek : Picard termine le tournage de sa troisième et dernière saison, qui a été tournée en même temps que sa deuxième saison, maintenant en streaming sur Amazon Prime Video en France.

Star Trek : Picard a terminé le tournage de sa troisième et dernière saison. Cette dernière a été tournée en même temps que la deuxième saison qui a été diffusée pour la première fois le 4 mars sur Prime Video, avec dix épisodes, sortant au rythme de 1 épisode par semaine. Outre la star de la série, Patrick Stewart, la série a vu le retour d’anciens acteurs de Star Trek tels que Jeri Ryan, Brent Spiner, Marine Sirtis, John de Lancie, Whoopi Goldberg et Jonathon Frakes (qui a également réalisé la série).

Star Trek : Picard suit Jean-Luc Picard, ancien capitaine de l’Enterprise et protagoniste de Star Trek : The Next Generation, maintenant retraité de Starfleet, alors qu’il est entraîné dans une nouvelle aventure. La saison 2 de Star Trek : Picard suivra les conflits entre Picard et ses vieux ennemis Q et les Borgs, certains des méchants les plus mémorables de The Next Generation. Annie Wersching, de la série 24, rejoint la deuxième saison dans le rôle de la Reine Borg, un rôle précédemment joué par Alice Krige dans Star Trek : Premier Contact.

Dans un tweet, le co-producteur exécutif Christopher Monfette annonce que le tournage de la troisième et dernière saison de Star Trek : Picard est terminé. Il rappelle aux téléspectateurs que la fin de l’histoire de Picard est déjà déterminée et qu’il s’agit d’un final digne de ce nom. Il remercie également le showrunner Terry Matalas, les acteurs et l’équipe pour avoir fait de cette série une réalité.

And that’s a wrap on Season Three of #StarTrekPicard. As you watch and enjoy Season Two just know — the next and final chapter in Picard’s story is a truly remarkable thing. Beyond thankful to @TerryMatalas, the cast, crew and all our extraordinary writers who made it possible. — Christopher Monfette (@cwmonfette) March 8, 2022

Avec un début de saison 2 de Star Trek : Picard aussi mémorable, cela suggère un effort de narration plus concentré pour décider de terminer l’histoire avec sa troisième saison. Il est également probable que la série se termine rapidement et que le tournage simultané des saisons 2 et 3 soit une mesure rentable, puisque Picard a un équipage de 450 personnes, l’un des plus grands de la télévision. De plus, avec le coût élevé d’une série de science-fiction et les mesures de sécurité du COVID, il n’est pas surprenant que les scénaristes veuillent raconter leur histoire aussi efficacement que possible. La saison 3 devrait être diffusée en 2023.

Star Trek reste l’une des propriétés les plus constantes et durables de la science-fiction, élaborant des histoires passionnantes autour de personnages mémorables depuis des décennies, et Star Trek : Picard maintient cet engagement envers une narration intelligente. En ramenant des personnages familiers, Picard est capable de plonger plus profondément dans les histoires que les fans connaissent déjà si bien et de pousser ces personnages dans des voies nouvelles et passionnantes tout en restant fidèle à ses racines. En fin de compte, Star Trek : Picard n’est peut-être pas aussi long que son prédécesseur ou que ses homologues de la franchise, mais parfois, moins est définitivement plus.