Jumanji Next Level : Kevin Hart s’adresse aux fans

On a l’impression que cela fait une éternité qu’un film n’a pas fait parler de lui au box-office, mais c’est maintenant le cas de Jumanji : The Next Level, plusieurs mois après sa sortie.

Jumanji : The Next Level a officiellement franchi la barre des 800 millions de dollars au box-office mondial, et malgré le temps et la lutte qu’il a fallu pour en arriver là, en fait, grâce à cela, Kevin Hart remercie les gens qui ont permis que cela se produise.

La barre des 800 millions de $ franchie

Jumanji : The Next Level était juste en dessous de la barre des 800 millions de dollars, à environ 796 millions de dollars, lorsque la plupart des salles de cinéma dans le monde ont été fermées.

C’est encore largement le cas, mais le film a été diffusé dans suffisamment d’endroits la semaine dernière pour qu’il puisse enfin franchir ce seuil. Kevin Hart s’est rendu sur Instagram pour remercier tous les fans qui ont fait de la suite un succès, ainsi que l’équipe derrière le film.

Prochaine étape, la barre du milliard ?

Des salles de cinéma ont ouvert dans une douzaine de pays la semaine dernière, dont le Brésil, l’Australie et la Norvège, et cela a suffi pour que Jumanji : The Next Level dépasse la barre des 800 millions de dollars.

Le film est sorti en décembre 2019 et il avait certainement déjà gagné la plupart de son argent au moment où les salles de cinéma du monde entier ont commencé à fermer, mais la demande réduite, combinée au fait que les nouvelles sorties se sont arrêtées, a apparemment fait que beaucoup de gens dans ces pays ont décidé soit d’aller revoir la suite de Jumanji, soit de l’essayer pour la première fois.