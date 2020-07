Premier League : Jovic Dans le viseur de Chelsea

Après une saison très impressionnante en Bundesliga l’année dernière, Jovic est devenu un joueur très en vue dans le jeu avec certains des plus grands clubs du jeu, tous liés à des mouvements possibles, mais au final c’est le Real Madrid qui a obtenu un accord de transfert pour ses services.

Le géant espagnol a payé 54 millions de livres sterling pour le jeune buteur car il croyait fermement qu’il pourrait devenir une superstar du jeu, mais cette saison n’a pas été la meilleure à Madrid pour Jovic et il n’a marqué que deux buts pour le Real, ce qui a fait courir le bruit qu’il pourrait partir.

Chelsea plotting £31.3m Luka Jovic transfer to play alongside Timo Werner with Real Madrid willing to sell striker https://t.co/FjtCl6pwQ6

Et cela a conduit à beaucoup de spéculations sur le fait qu’il pourrait se diriger vers la Premier League, Chelsea étant l’un des clubs qui voulaient essayer de faire signer l’homme avant de conclure un accord de transfert.Mais malgré le fait qu’ils ont déjà signé Werner, il y a toujours eu des liens avec un éventuel accord pour Jovic. Les Blues devront aussi se défaire de la concurrence de Leicester FC sur le dossier.

Jovic, qui a signé un contrat de six ans avec les Blancos qu’il a rejoint en provenance de l’Eintracht Francfort l’été dernier, semble maintenant être à nouveau en mouvement.

La publication du journal espagnol Mundo Deportivo affirme que le Real n’est pas convaincu de son avenir à long terme et qu’il est prêt à couper les liens avec les 53 millions de livres sterling à venir, et serait prêt à encaisser lorsque la fenêtre de transfert s’ouvrira.

L’équipe de Zinedine Zidane serait prête à se débarrasser de ce jeune homme de 22 ans pour environ 31,3 millions de livres sterling, soit près de la moitié des honoraires qu’ils ont payés à Francfort pour ses services la saison dernière.

sport news Latest gossip@LCFC and @Arsenal will have to battle it out with AC Milan for Real Madrid and Serbia striker Luka Jovic. pic.twitter.com/pA88EdJfFF