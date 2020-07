US Open toujours activé, mais l’USTA annule d’autres événements – Tennis

La US Tennis Association a annulé plusieurs événements amateurs prévus en août en raison de la pandémie de coronavirus, mais prévoit toujours d’organiser l’US Open à partir du 31 août. Les championnats nationaux de l’USTA dans certains groupes d’âge juniors pour les simples et les doubles sont en cours d’abandon.

Cela comprend les garçons de 18 ans à Orlando et les filles de 18 ans à San Diego en simple; les garçons de 16 ans à Rome, en Géorgie et les filles de 16 ans à Mobile, en Alabama, en simple; et les doubles garçons et filles de 12 à 18 ans à Orlando. Les championnats nationaux masculins et féminins de l’USTA sur gazon à Newport, dans le Rhode Island, font également partie des tournois éliminés.

Selon l’USTA, «il y avait un risque inhérent à l’hébergement d’un grand nombre de personnes sur un même site, à la fois, et rendrait l’atténuation des risques difficile.» Le groupe affirme que le type de test COVID-19 et de logement universel prévu pour l’US Open «serait incroyablement difficile à créer sur le plan logistique et financier» lors de ces événements nationaux.

Tout le tennis sanctionné a été suspendu depuis mars en raison de la pandémie. La compétition devrait reprendre en août.

