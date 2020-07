Comment regarder la vitrine des jeux Xbox de Microsoft – heure et date de début confirmées

Enfin, la grande vitrine des jeux Xbox de Microsoft approche à grands pas! Nous sommes sûrs d’en savoir plus sur les prochains jeux PC et les titres Xbox Series X à l’approche du lancement de la console cette saison des fêtes.

Le livestream nous apportera des images de Halo Infinite, parmi d’autres jeux exclusifs. Il constitue le prochain de la série d’événements Xbox 20/20 de Microsoft taquinant la prochaine console de nouvelle génération et ses jeux qui l’accompagnent. En plus de l’événement principal, un pré-spectacle débutera une heure plus tôt dans le cadre du Summer Game Fest de Geoff Keighley. On ne sait pas quel sera le contenu de cette pré-émission, mais Geoff semble gentil, donc nous allons regarder de toute façon.

Mis à part Halo Infinite, il est probable que nous verrons plus des autres exclusivités de la console Xbox que nous connaissons déjà, telles que la saga de Senua: Hellblade II, Everwild et Scorn. Bien sûr, tous les jeux Xbox propriétaires sont également disponibles sur PC dès le premier jour, l’événement intéressera donc les fans de jeux sur PC. Il y aura peut-être d’autres surprises en magasin, mais la console budgétaire supposée de la « Xbox Series S » devra attendre août pour sa révélation.

Le premier événement Xbox 20/20 de Microsoft a eu lieu en mai. Là, la société a montré les premières images de jeu de la série X, mais le flux a été accueilli par les fans. Bien qu’il ait annoncé précédemment qu’il organiserait un événement similaire chaque mois jusqu’au lancement de la série X, Microsoft a sauté le mois de juin et montrera ses gros canons très bientôt.

Comment regarder la vitrine des jeux Xbox

Les jeux Xbox Series X de Microsoft présentent l’heure de début est défini pour 23 juillet à 17h00 BST / 12h00 HAE / 09h00 PDT. Vous pouvez le regarder ci-dessous et nous vous apporterons toutes les nouvelles au fur et à mesure que la série se déroule.

Xbox Series X lance ce jour férié.

