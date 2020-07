Un autre téléphone OnePlus de milieu de gamme pourrait être en route, emballant Snapdragon 690

De nouvelles références dans Oxygen OS pointent vers un téléphone OnePlus alimenté par le Snapdragon 690.

L’appareil contient apparemment le nom de code interne Billie.

OnePlus avait précédemment confirmé que les futurs produits de la gamme Nord arriveraient aux États-Unis.

OnePlus vient de lancer le Nord, marquant le premier smartphone milieu de gamme de la firme depuis longtemps. Cependant, il semble que la société pourrait travailler sur un autre téléphone économique.

Développeurs XDA creusé dans Oxygen OS 10.5 pour le Nord et découvert des références aux produits «SM6350» dans le fichier APK de paramètres. Plus précisément, SM6350 est le numéro de pièce du processeur Snapdragon 690 5G récemment lancé.

Ce chipset est le premier SoC 5G de la série Snapdragon 600 de Qualcomm, tout en offrant une conception octacore (2x Cortex-A77 et 6x Cortex-A55) et une augmentation graphique jusqu’à 60% par rapport au Snapdragon 675. Vous obtenez également sous -6Ghz 5G plutôt que le standard mmWave plus rapide mais plus capricieux.

En outre, l’équipe a également trouvé des références à un téléphone à venir nommé « Billie », ainsi que quatre numéros de modèle correspondants. Ces numéros de modèle sont BE2025, BE2026, BE2028 et BE2029. Cela ne signifie pas nécessairement qu’il y aura quatre modèles distincts, note le point de vente. Mais cela pourrait théoriquement faire référence à des SKU ou à des variantes régionales légèrement différentes.

Lis: Testé – Le OnePlus Nord bat le 7T Pro avec des performances soutenues | La série OnePlus 8T pourrait avoir des caméras 64MP

Développeurs XDA estime également que le nom de code de Billie pourrait faire référence au musicien Billie Eilish, car OnePlus aurait utilisé le nom de code interne d’Avicii pour le Nord (d’après le regretté DJ suédois).

Ce ne serait pas la première fois que nous entendions parler d’un supposé téléphone OnePlus avec un processeur Snapdragon 690. Une liste Geekbench pour un téléphone OnePlus contenant prétendument ce chipset a fait surface plus tôt ce mois-ci, mais ces références sont notoirement faciles à usurper. Cependant, ces dernières nouvelles combinées à la liste Geekbench avec le numéro de modèle BE2028 suggèrent qu’un autre appareil est en préparation.

OnePlus a également précédemment confirmé à Autorité Android que les États-Unis obtiendraient «les futurs produits de la gamme Nord». Il est donc tout à fait possible que le téléphone susmentionné soit celui que les États-Unis obtiendront. Je suppose que nous devrons simplement attendre que OnePlus taquine sans cesse le téléphone.

Prochain: Examen OnePlus Buds ne sert plus la communauté Android dans son ensemble