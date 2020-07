Nicola Sturgeon met en garde les Écossais contre les réservations de vacances à l’étranger en raison de l’inquiétude suscitée par l’augmentation des cas à l’étranger

Les Écossais ont été mis en garde contre la réservation de vacances à l’étranger, Nicola Sturgeon se disant préoccupée par une « résurgence inquiétante » des cas de coronavirus à l’étranger.Le Premier ministre a exhorté les gens à être « très prudents » sur la réservation de voyages à l’étranger non essentiels en raison du risque de réglementation Mme Sturgeon a averti que les restrictions de quarantaine pourraient être réimposées à bref délai et obliger les vacanciers à s’isoler pendant 14 jours à leur retour.La lettre d’information a coupé le bruit jours après que le gouvernement écossais l’ait ajouté à sa propre liste. « Pour le moment, soyez très, très prudent lorsque vous réservez un voyage à l’étranger qui n’est pas essentiel », a déclaré Mme Sturgeon au briefing quotidien sur les coronavirus de mardi. « Quand vous êtes dans un pays, ils peuvent changer leurs règlements. Vous pourriez vous retrouver restreint dans ce pays et lorsque vous rentrerez chez vous, vous constaterez peut-être que les règles de quarantaine ont changé ici. «Je ne serais pas, si vous me le demandiez, réserver des vacances à l’étranger maintenant pour ces raisons. Je choisirais, si j’avais le temps de partir en vacances, de les passer ici en Écosse. »Les personnes réservant des vacances à l’étranger ont été prévenues que la réglementation pourrait changer à court terme (Photo: Jeff J Mitchell / Getty) Mme Sturgeon a déclaré qu’elle s’inquiétait de l’augmentation des cas ailleurs dans le monde, affirmant qu’elle restait «très préoccupée, peut-être de plus en plus» par le risque posé par Covid-19. «Nous assistons actuellement à une résurgence inquiétante des cas de Covid, pas seulement dans des régions éloignées de dans le monde entier, mais aussi dans plusieurs pays d’Europe en ce moment », a-t-elle déclaré. Mme Sturgeon a déclaré que la répression du virus se poursuivant en Écosse, il faut veiller à ce qu’il ne soit pas autorisé à entrer dans le pays de l’extérieur. Le gouvernement écossais réimposerait les réglementations de quarantaine aux pays présentant des pics de cas de coronavirus s’ils le jugeaient nécessaire.Cela intervient alors que le Premier ministre Boris Johnson a défendu la décision de son gouvernement d’imposer des restrictions aux voyageurs arrivant d’Espagne, «Soyons tout à fait clairs sur ce qui se passe en Europe… Je crains que vous ne commenciez à voir à certains endroits les signes d’une deuxième vague de pandémie», a-t-il déclaré. Les ministres britanniques sont sous la pression des députés et l’industrie du voyage pour introduire des corridors aériens régionaux entre le Royaume-Uni et des parties de pays qui ont de faibles taux d’infection, comme les îles Baléares espagnoles.Mais des sources du Cabinet ont catégoriquement rejeté toute suggestion selon laquelle les politiques frontalières changeraient à temps pour le reste de l’été. Une source gouvernementale a déclaré: «La politique a toujours été des mesures de quarantaine nationales, jamais régionales.» Reportage supplémentaire de PA Media

