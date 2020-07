Moonfire Faire de Final Fantasy XIV revient au MMORPG le mois prochain

in

Il y a un «Summer Shark Blowout!» sur le chemin de Final Fantasy XIV dans quelques semaines seulement. C’est vrai, le festival d’été du jeu MMORPG – la Moonfire Faire – revient cette année, avec de nombreux cadeaux à ramasser et des tâches à accomplir.

L’itération 2020 de Final Fantasy XIV du festival d’été annuel a été annoncée pour le 12 août sur The Lodestone. Bien que les détails de l’événement ne soient pas exactement détaillés, il semble que nous pouvons nous attendre à voir le donneur de quête de l’événement de l’année dernière faire une nouvelle apparition cette année. Présentant une quête intitulée «Un poisson trop loin», l’éditeur Square Enix déclare: «Mayaru Moyaru sourit d’une oreille à l’autre, et pourtant quelque chose dans ses yeux suggère que la célébration de cette année n’est pas que des sourires et du soleil. Quels que soient les dangers qui se cachent sous la surface de la foire de cette année, les chaperons d’événements ne sont pas du genre à se détourner d’un coup de main.

Pour commencer la quête, vous pouvez trouver Mayaru Moyaru sur les ponts supérieurs de Limsa Lominsa (X: 11,5, Y: 13,8), mais notez que vous devrez être au niveau 30 pour rester coincé.

Sur la base de la photo accompagnant le message, il semble que l’idée soit d’affronter des requins très grincheux, tout en étant vêtus de l’un des ensembles de maillots de bain prêts pour l’été que l’événement apporte, bien sûr. En parlant de cela, les articles de l’événement comprennent des choses comme un chapeau de paille «Summer Flame», un haut et un poignet (qui sont principalement des bracelets de bras en perles), une jupe paréo enveloppante et des sandales. Ceux-ci sont disponibles pour les personnages féminins et masculins.

BIG SUMMER BL- non attendez, c’est… SUMMER SHARK BLOWOUT! 🦈🌪️ La #FFXIV Moonfire Faire est de retour en Éorzéa! 🎆 Quelqu’un a-t-il envie d’un peu de danse des flammes? https://t.co/ZDHlkRYid9 pic.twitter.com/gKH8eikdFE – FINAL FANTASY XIV (@FF_XIV_EN) 28 juillet 2020

De plus, il y a une nouvelle émote «Flame Dance» et un nouvel élément d’ameublement d’extérieur – un support de bombe à eau, qui ressemble à un ballon à air chaud rempli de jetables colorés – à saisir également.

Quand a lieu la foire de Final Fantasy XIV 2020 Moonfire?

le Final Fantasy XIV 2020 Moonfire Faire est disponible le 12 août à 09:00 UK / 04:00 ET / 01:00 PT et se termine le 26 août à 15:59 UK / 10:59 ET / 07:59 PT.

Partager : Tweet