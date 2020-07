Pleine lune d’août 2020: attrapez la «  lune d’esturgeon  » avec Jupiter et Saturne

La pleine lune d’août arrive le lundi (3 août), après que la lune passe de près à Jupiter et Saturne dans le ciel nocturne.

La lune deviendra officiellement pleine le 3 août à 11 h 59 HAE (1559 GMT), selon SkyCal de la NASA. Pour les observateurs de la ville de New York, la pleine lune juste après se lèvera à 20h35, tandis que le soleil se couche à 20h08 heure locale ce jour-là.

Les pleines lunes se produisent lorsque la lune est exactement du côté opposé de la Terre par rapport au soleil. Si la lune passe à travers l’ombre de la Terre, nous voyons une éclipse lunaire – mais cela ne se produit pas tous les mois car l’orbite de la lune est légèrement inclinée, de sorte que la lune manque généralement l’ombre. Les pleines lunes se produisent environ tous les 29,5 jours, ce qui est juste un peu plus long que la période orbitale de la lune. La raison en est que la Terre se déplace autour du soleil, de sorte qu’au moment où la lune arrive au même endroit qu’elle était lors de son dernier passage, la Terre n’est plus directement entre la lune et le soleil.

Le 1er août, la lune de 12 jours apparaîtra proche de Jupiter, passant à environ trois diamètres lunaires de la planète, soit un degré et demi, selon le site d’observation du ciel In-the-sky.org. Les deux corps seront conjointement – partageant la même longitude céleste – à 19h32 HAE (2332 GMT). Pour les observateurs du ciel à New York, c’est environ 24 minutes après le lever de la lune à 19h08 heure locale; le soleil ne se couche pas avant 20h10, il sera donc difficile de repérer Jupiter pendant la conjonction car le ciel sera toujours brillant.

Après le coucher du soleil, Jupiter est suffisamment brillante pour être l’une des premières «étoiles» visibles au crépuscule. Vers 20h30 à New York, les deux seront visibles à environ 14 degrés au-dessus de l’horizon oriental, avec la lune légèrement en dessous et à droite de Jupiter. La lune et Jupiter formeront un triangle avec la planète Saturne. Saturne se lèvera vers 19h27 et marquera le coin gauche du triangle.

Le lendemain (2 août), la lune passera devant Saturne, bien que sur la côte est des États-Unis, la conjonction se produise au cours de la journée, à 9h08 HAE (1308 GMT). Mais une fois de plus la lune, Saturne et Jupiter seront regroupées dans le ciel. À 20h30 à New York, Saturne sera à environ 11 degrés d’altitude sur l’horizon sud-est, devenant visible lorsque le ciel s’assombrit après le coucher du soleil. La lune, quant à elle, sera à gauche de Saturne et Jupiter sera à gauche de la lune.

La pleine lune d’esturgeon rencontrera Jupiter et Saturne dans le ciel du soir. Cette carte du ciel montre où le trio peut être trouvé environ deux heures après le coucher du soleil, vu de New York. (Crédit d’image: application SkySafari)

Si vous vivez à Honolulu, le moment de la conjonction sera dans le ciel avant l’aube le 2 août, à 3 h 10, heure locale. La lune passera à environ 2 degrés au sud de Saturne et sera au-dessus de l’horizon sud-ouest. Les deux seront à environ 24 degrés d’altitude.

Dans la nuit de la pleine lune, Mercure sera une «étoile du matin» qui se lèvera à 4 h 42 le 3 août à New York, selon les calculs de Heavens-Above.com. Le soleil se lève à 5 h 55 et à 5 h 30, la planète la plus intérieure sera à environ 8 degrés au-dessus de l’horizon est-nord-est dans la constellation des Gémeaux, ce qui en fait un défi à repérer avant que le ciel ne devienne trop lumineux.

Vénus, quant à elle, se lèvera bien avant Mercure, à 2h38 heure locale à New York, et sera dans la constellation du Taureau. Vénus est suffisamment brillante pour être facile à trouver et, à une magnitude de -4,3, elle ressemblera à «l’étoile» la plus brillante du voisinage. (La magnitude est une mesure de la luminosité, avec des nombres négatifs indiquant les objets les plus brillants.) Mais contrairement aux étoiles, les planètes ne scintillent pas – elles ont tendance à briller avec une lumière constante. À 5 h 30, la planète sera à 31 degrés au-dessus de l’horizon.

Mars, quant à lui, se lève à New York à 23h07 heure locale le 3 août et atteint son point culminant vers 5h22.La planète est dans la constellation des Poissons, et comme les Poissons sont constitués d’étoiles relativement faibles, Mars sera évidente avec sa teinte rougeâtre et sa luminosité relative.

Étoiles et constellations visibles

Bien que la pleine lune ait tendance à submerger les étoiles les plus faibles, les astérismes (ou motifs d’étoiles) tels que le Triangle d’été – qui se compose des étoiles Vega, Deneb et Altair – seront proéminents et facilement repérables. Environ une heure et demie après le coucher du soleil dans l’hémisphère nord, vous pouvez regarder presque tout droit pour trouver Vega, qui, aux latitudes moyennes nord, se trouve à une altitude comprise entre 80 et 88 degrés (selon la distance au nord ou au sud sont dans les 48 états inférieurs). Pendant ce temps, la constellation du Lion, le lion se couchera à l’ouest.

Vers 21h30, heure locale dans les latitudes moyennes nord du Scorpion, le scorpion est visible au sud, juste en dessous d’Ophiuchus, le porteur de serpent. Scorpius peut être repéré en recherchant Antares, une étoile rougeâtre brillante qui marque le cœur du scorpion.

Ursa Major, le grand ours, sera dans le nord-ouest après le coucher du soleil. En suivant les « pointeurs » – les deux étoiles à l’avant du bol du Big Dipper – vers Polaris, l’étoile du Nord, vous pouvez continuer et frapper la constellation en forme de W Cassiopée. En utilisant la poignée de la Grande Ourse, on peut « arc à Arcturus » en balayant le long de la poignée jusqu’à ce que vous atteigniez l’étoile éponyme de Bootes, le berger.

Comment la lune d’esturgeon tire son nom

L’astronaute de la NASA Jack Fischer a capturé cette vue de la pleine lune depuis son poste à la Station spatiale internationale le 7 août 2017. «C’est ce que j’appelle une pleine lune! Bien que cela ressemble à l’étoile de la mort», a tweeté Fischer avec le photo. La pleine lune d’août est également connue sous le nom de lune d’esturgeon. (Crédit d’image: NASA / Jack Fischer / Twitter

La pleine lune d’août, selon l’almanach du vieux fermier, est parfois connue sous le nom de lune d’esturgeon. Le nom est probablement venu à la fois des colons et des personnes de langue algonquienne du nord-est de l’Amérique du Nord, car l’esturgeon est originaire d’Europe et des Amériques.

Mais tous les groupes autochtones de la région n’utilisent pas ce terme. Les Ojibwe, dont le territoire traditionnel se trouve dans ce qui est maintenant le sud-est du Canada, près des Grands Lacs, ont appelé la huitième pleine lune de l’année la Blackberry Moon, qui pourrait également se produire en juillet. Les Cris de l’Ontario appelaient la pleine lune d’août «Flying Up Moon» parce que c’était à l’époque où les jeunes oiseaux s’envolaient. Dans le nord-ouest du Pacifique, les Haïdas l’appelaient la lune de saumon («chíin kungáay»), selon le livre de Dolly Garza «Tlingit Moon & Tide».

En Chine, cette année, la pleine lune d’août arrivera au sixième mois, Héyuè, ou mois du Lotus, pour la floraison desdites fleurs.

