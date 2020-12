Twin Mirror – Le thriller psychologique des créateurs de Life is Strange est maintenant disponible

Le développeur DontNod, le créateur de Life is Strange, a publié sa nouvelle adresse IP aujourd’hui Miroir jumeauqui a fait ses inspirations entre autres Pics jumeaux se rapporte. Dans le thriller psychologique, des joueurs comme Sam Higgs explorent la ville de Basswood, en Virginie occidentale, à la recherche de la vérité.

Après la mort tragique de son meilleur ami, Sam Higgs retourne dans sa ville natale de Basswood pour lui rendre un dernier hommage. Il devient rapidement clair que cette petite ville de Virginie-Occidentale recèle de nombreux sombres secrets. L’ancien journaliste d’investigation utilise ses compétences déductives uniques pour découvrir les secrets de la ville et de ses habitants. Face à son passé, Sam est déchiré entre sa recherche de vérité et son désir de renouer avec ses proches. À qui peut-il vraiment faire confiance?

Sam a développé diverses compétences analytiques, qui sont représentées dans le jeu comme Mind Palace – un lieu où les joueurs découvrent, entre autres, les facettes de sa personnalité. Avec un gameplay unique qui fait avancer l’histoire, Sam’s Mind Palace est un endroit sûr où le protagoniste peut être complètement lui-même, sans pression ni jugement. Les joueurs peuvent également découvrir le passé de Sam à travers ses souvenirs dans des séquences de flashback pour découvrir la vérité.

Alors qu’il est exposé à des événements dramatiques et confronté à son passé, Sam perd le contrôle de sa retraite. Il se rend également vite compte que Mind Palace ne l’aide pas vraiment à faire face à ses peurs ou à reconstruire des relations avec ses anciennes connaissances.

C’est là que le double entre en jeu. Seul Sam est capable de voir ce personnage car il est une représentation de son côté plus empathique et social. Sam peut compter sur lui lorsqu’il a besoin d’un allié pour le guider dans les interactions sociales et l’aider à naviguer dans une société qui n’accepte parfois pas l’étrangeté. Les joueurs doivent faire face à des décisions graves qui affecteront profondément l’évolution des événements.

Twin Mirror est maintenant disponible.