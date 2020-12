20 faits délicieux sur décembre

Assis entre novembre et janvier, décembre est le douzième et dernier mois du calendrier grégorien.

Dans l’ensemble, le mois de décembre est presque complètement submergé par les différentes coutumes et traditions de vacances, avec peu de choses sur lesquelles se concentrer pendant cette période.

Le peu d’énergie qu’il nous reste pour nous concentrer sur autre chose a tendance à être utilisé en se plaignant de la météo.

Pour ceux de l’hémisphère nord, l’hiver est enfin arrivé, alors préparez-vous pour les jours sombres passés à l’intérieur blottis par le radiateur.

Ce n’est pas mal du tout, c’est un moment fantastique pour rattraper tous ces livres que vous aviez l’intention de lire!

Le mois de décembre est sans surprise assez différent pour ceux qui vivent dans l’hémisphère sud.

L’été a bel et bien commencé à ce stade, et il va juste devenir de plus en plus chaud!

Le mois de décembre dans l’hémisphère sud peut être très chaud, c’est donc toujours une bonne idée de rester hydraté et de profiter de la fraîcheur de la soirée plutôt que de s’aventurer pendant la journée.

Il y a aussi des points positifs bien sûr, c’est aussi le moment des fêtes à la piscine et des barbecues sans fin!

Comme tous les autres mois de l’année, décembre a beaucoup à montrer.

Jetons un coup d’œil aux origines de décembre, aux traditions que nous célébrons pendant ce mois, ainsi qu’à quelques petits faits intéressants pour tout rassembler!

Le mois de décembre était l’un des premiers mois de l’ancien calendrier romain, qui était utilisé d’environ 750 avant JC à 45 avant JC. Dans ce calendrier romain original, décembre était en fait le dixième mois. Ce placement a en fait beaucoup plus de sens pour décembre, car le nom de ce mois se traduit par «dixième mois». Lorsque Jules César a changé le calendrier en 45 avant JC au calendrier julien, il a ajouté deux mois, janvier et février, qui ont été insérés au début de l’année civile. Ces changements ont à jamais maudit que décembre soit un mois avec le mauvais nom.

Le 5 décembre 1901, un peu de magie est venu au monde avec la naissance de Walt Disney. Disney a sorti son premier dessin animé, mettant en vedette Mickey Mouse, appelé Steamboat Willie à l’âge de 27 ans. À l’âge de 54 ans, l’empire Disney a grandi avec la construction de Disneyland à Anaheim, en Californie. Aujourd’hui, Disney est un mot courant dans les foyers du monde entier grâce au nombre infini de livres, dessins animés, films et autres formes de divertissement créés par la Walt Disney Company.

Décembre n’avait à l’origine que 30 jours selon l’ancien calendrier romain. Lorsque le calendrier a été modifié pour le calendrier julien, décembre a gagné un jour, ce qui en fait le septième et dernier mois de l’année avec 31 jours.

Le 8 décembre 1991, les rouages ​​et rouages ​​de l’URSS (Union des Républiques socialistes soviétiques, communément appelée Union soviétique) se sont arrêtés brutalement lorsque l’URSS a été dissoute.

Les Anglo-Saxons avaient à l’origine leurs propres noms pour le mois de décembre. L’un de ces noms était «Winter Monath», qui se traduit bien évidemment par «Winter Month» et ne nécessite aucune explication réelle.

Le 10 décembre 1896 a vu la mort de l’homonyme du prix Nobel, Alfred Nobel. Dans le testament de Nobel, il a déclaré que sa richesse accumulée serait utilisée pour décerner des prix aux membres de la société qui montrent de grandes réalisations dans le progrès de l’humanité. Certains des lauréats du prix Nobel les plus célèbres comprennent Albert Einstein, Marie Curie, Martin Luther King Jr.et Mother

Un deuxième nom que les Anglo-Saxons avaient pour décembre était «Yule Monath», qui se rapporte à la coutume de brûler une bûche de Noël pendant ce mois, dans le cadre des fêtes païennes de Yule. Alors que de nombreuses pratiques de Noël ont été perdues au fil du temps, certaines d’entre elles, comme brûler une bûche de Noël, sont encore célébrées dans diverses parties du monde aujourd’hui.

Un nouveau nom pour décembre a vu le jour après la conversion de nombreux Anglo-Saxons au christianisme. Conformément à leurs nouvelles croyances, ils ont appelé décembre «Heligh Monath», ce qui se traduit par «Mois sacré».

La Déclaration des droits est entrée en vigueur le 15 décembre 1791. La Déclaration des droits comprenait les dix premiers amendements à la constitution américaine, droits qui seraient les piliers de la société et du gouvernement américains modernes.

Si vous vivez dans l’hémisphère nord, l’hiver commence soit le 1er décembrest (si vous suivez les saisons météorologiques), ou après le solstice d’hiver le 20e ou 21st de décembre (si vous suivez les saisons astronomiques). Si vous vivez dans l’hémisphère sud, c’est le contraire, bien sûr, l’été commençant soit au début du mois, soit après le solstice d’été.

La bataille des Ardennes, malheureusement humoristique, a commencé le 16 décembre 1944. La bataille des Ardennes a vu une contre-offensive ultime des forces allemandes dans la forêt des Ardennes, au sud-est de la Belgique actuelle. Au moment où les forces allemandes ont été vaincues, le nombre de victimes était astronomiquement élevé, avec 130 000 Allemands et 77 000 Alliés.

La pleine lune en décembre a été traditionnellement appelée pleine lune froide par un certain nombre de tribus amérindiennes différentes. Sans surprise, il est nommé ainsi parce que les mois froids d’hiver le suivent.

28 décembree a été considéré comme le jour le plus malchanceux de l’année depuis des milliers d’années. Les origines de cette superstition résident dans l’histoire du Christ, car c’est ce jour-là que le roi régnant Hérode a ordonné à tous les bébés garçons d’être mis à mort pour tenter de tuer Jésus-Christ. Jusqu’à récemment, il était considéré comme malchanceux de commencer à travailler, de se lancer dans de nouvelles entreprises ou de faire quoi que ce soit en général ce jour-là.

Ceux qui sont nés en décembre ont la chance d’avoir deux fleurs de naissance différentes! La première de ces fleurs est le houx, omniprésente pendant la période des fêtes. Plus récemment, on a dit que les baies de houx rouges représentaient les blessures sanglantes de Jésus-Christ alors qu’il était cloué sur la croix. Si vous regardez plus loin dans le temps, les Celtes croyaient que le houx apportait chance et protection. La deuxième fleur de naissance de décembre est le narcisse blanc papier, cousin de la jonquille commune qui fleurit en hiver. On dit que cette fleur à l’aspect pur symbolise la douceur.

21 décembrest fut une journée plutôt indolore en Grande-Bretagne, du moins pour un homme. Pour la première fois en Grande-Bretagne, l’anesthésie a été utilisée sur un patient par le Dr Robert Liston à l’University College Hospital de Londres en 1846.

Ceux qui sont nés en décembre peuvent naître sous l’un des deux signes astrologiques très différents. Si vous êtes né avant le 23 décembre, vous avez le signe du Sagittaire. Ceux nés le 23 décembrerd ou plus tard ont le signe du Capricorne. Si vous êtes un Sagittaire, on dit que vous êtes énergique et idéaliste, tout en étant généreux et ouvert d’esprit. Si vous êtes né sous le signe du Capricorne, on dit que vous êtes ambitieux mais réaliste, persévérant mais pratique.

Il y a de nombreuses fêtes religieuses importantes en décembre. Les gens de différentes religions célèbrent différentes traditions, les chrétiens célébrant Noël et les juifs célébrant Hanoukka. Noël est célébré la veille de Noël le 24e et le jour de Noël 25e de décembre, qui célèbre la naissance de Jésus-Christ. Hanoukka est célébrée le 25e jour de Kislev, dans le calendrier hébreu. Dans le calendrier grégorien communément reconnu, cela se situe généralement entre la fin novembre et la fin décembre, et célèbre la montée des Juifs contre leurs oppresseurs grecs / syriens, ainsi que la redécouverte du Second Temple à Jérusalem dans le 2nd Siècle après JC.

Le 30 décembre 1803, les États-Unis d’Amérique ont essentiellement doublé de taille lorsqu’ils ont officiellement pris le contrôle de la Louisiane. Les États-Unis ont acquis le territoire de la Louisiane, à quelque 885 000 milles carrés (2 292 000 kilomètres carrés) de la France par le biais de l’achat de la Louisiane, ce qui a coûté 15 millions de dollars au gouvernement américain.

Il existe de nombreuses autres fêtes réparties tout au long du mois de décembre, certaines religieuses et d’autres un peu moins graves. 6 décembree est le jour de la Saint-Nicolas, que certains pourraient appeler le Père Noël original. 8 décembree célèbre la Journée nationale du brownie (États-Unis), le 15 décembree est le National Cupcake Day (États-Unis). 21 décembrest est le solstice d’hiver, qui marque la nuit la plus longue de l’année et est astronomiquement le début de l’hiver.

Les États-Unis ont un certain nombre de célébrations d’un mois liées à Noël, la plus importante étant le Mois national du lait de poule, le Mois national du gâteau aux fruits et le Mois national de la prévention de la conduite avec facultés affaiblies!

Quand on pense à décembre, nos premières pensées iront toujours vers les vacances, et garçon y en a de super!

Avec la fermeture des écoles pour les vacances d’hiver, c’est le moment idéal pour partir en vacances en famille.

C’est le moment de se détendre et de se reposer, de se diriger vers la plage ou de construire un bonhomme de neige, selon l’endroit où vous vivez!

Le mois de décembre est également le moment idéal pour réfléchir à l’année, avec de nombreuses personnes du monde entier qui prennent des résolutions du Nouvel An sur les changements qu’elles souhaitent apporter l’année suivante.