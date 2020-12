Sondage: avez-vous déjà utilisé le mode d’économie de batterie de votre téléphone?

Crédit: Robert Triggs / Autorité Android

De nombreux téléphones ont une sorte de mode d’extension de la durée de vie de la batterie pour essorer quelques heures de plus. Vous devez souvent renoncer à certains conforts de créature dans le processus, mais le réglage peut être crucial les longues journées où il est impossible de se brancher. C’est vrai même pendant une pandémie – un mode d’économie de batterie peut être la clé pour rester connecté pendant un week-end de camping, par exemple.

Mais la fréquence à laquelle vous utilisez ce mode d’économie de batterie peut varier considérablement. Vous pouvez l’utiliser tout le temps si vous êtes déterminé à économiser de l’énergie, ou éviter qu’il n’empêche la dernière once de performances de votre appareil. Et puis il y a tout le monde entre les deux – vous pouvez l’utiliser à la rigueur, ou plusieurs fois par semaine. Quelle est votre préférence?

Il y a des arguments à faire pour utiliser souvent l’économiseur de batterie, même si votre téléphone n’est pas en danger de s’épuiser. Si vous n’êtes pas multitâche et n’avez pas besoin d’un barrage constant de notifications, pourquoi garder votre téléphone en marche à plein régime? Cela pourrait non seulement vous éviter de vous brancher si souvent, mais également prolonger la durée de vie de votre téléphone en réduisant le nombre de cycles de charge.

Cependant, nous ne vous reprocherons pas d’être réticent à utiliser des modes comme celui-ci. Un économiseur de batterie ne sert à rien si vous êtes rarement loin d’un chargeur. Il se peut aussi que vous ayez l’impression de vous manquer. Quel est l’intérêt d’un téléphone rapide si vous bloquez délibérément l’appareil? Des recharges fréquentes peuvent valoir le prix si vous voulez une expérience sans compromis.

Et n’oublions pas qu’un mode d’économie de batterie peut sembler de plus en plus inutile. Lorsque même un téléphone de taille moyenne comme le Pixel 5 de Google peut durer deux jours avec une charge, vous ne vous inquiétez peut-être pas pour la longévité. Si vous n’utilisez pas les options d’économie de batterie de votre téléphone, cela pourrait représenter un triomphe de la technologie moderne.

Assurez-vous de nous faire savoir ce que vous ressentez dans les commentaires!