TSV Hartberg annonce trois nouveaux ajouts

Myprotein iBCAA - 1kg - Sans arôme ajouté

Cette poudre instantanée à mélanger contient un mélange optimal des acides aminés essentiels leucine, isoleucine et valine. Ils sont naturellement présents dans les protéines et contribuent à construire et à réparer les nouveaux muscles1, ce qui vous aide à récupérer entre chaque séance d'entraînement.