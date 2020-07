Comment regarder Mortdog Teamfight Tactics Top 4 Madness

Un total de 128 Tactiques de combat d’équipe des concurrents du monde entier participeront au tournoi Giant Slayer Top 4 Madness sponsorisé par Mortdog et Scarra.

Le top 4 de la folie TFT Le tournoi est un événement de trois jours, du 31 juillet au 2 août. La couverture du tournoi sera diffusée sur Giant Slayer TV les 1er et 2 août, à partir de 16 h CT. Le premier jour de l’événement n’a pas de couverture centrale, bien que tous les concurrents individuels seront diffusés en streaming, le tournoi commençant à 16h CT. Mortdog a également déclaré sur Twitter qu’il récapitulerait les résultats de vendredi en direct après l’action.

Le premier jour, les 128 joueurs sont répartis en 16 lobbys au total. Après trois tours de jeu, seuls les quatre premiers de chaque lobby passeront dans les 64 premiers. Les quatre meilleurs joueurs des 64 meilleurs lobbies après quatre tours de jeu le premier jour passeront au deuxième jour.

La deuxième journée mettra en vedette les 32 meilleurs joueurs dans quatre lobbies. Seuls les deux premiers de chaque lobby se qualifieront pour la finale après cinq tours. Un total de cinq tours aura lieu le troisième jour de la finale pour déterminer un gagnant du Top 4 Mortdog Madness. TFT tournoi.

Voici une liste de tous les concurrents et des lobbies auxquels ils participeront le premier jour:

Lobby un

Rubic

Serask

Gunmay

Brank

HiROKKKJP

Neisooo

Hyunjinese

JoeKerKYZ

Lobby deux

Est allé

Techzz

Poltsc2

Fgodi

Fan d’Obina

Rywx Kiyomi

Cottontail

Drunkiris

Hall trois

Luque

BALUTELLI777

Odyceuz

Robinsongz

TWTV T3by

Khroen

Artkiller55

OuiJe veux du thé

Lobby quatre

Grandvice8

DarkHydraTFT

UkRank1

Kropekpobyku

Leduck

Peeba

Kiyoon

TwitchFanTheQiQi

Hall cinq

k3Soju

Kjaos

AceofSpadesqt

Shikamemadoka

NotGlider

Higa

Blackwhited

Numanotaihasin

Hall six

JJPasak

Returnset1

CHÈVRE DE PESTE

benv

NochitaJP

KittingisHard

NarkeshTFT

Stompa peu

Hall sept

FluffyHS

SoJogoTFT

SlooperTFT

TheXienator

Enchabi

Josepao1o

Prédétorations

HiImHochin

Hall huit

Mo6

ZadustTFT

Arden

Askrp

Tsuuzaki

Inay

Agon

KanNao

Hall neuf

Erawa

PlayGosha

Minoos

ParO

Tiaan

Simplywojtek

Souless

Javaday

Hall d’entrée 10

Chaussettes dépareillées

Westblud

ReventXz

Kci

Godp3

FischTFT

Octogonal

KaptainOn

Hall d’entrée 11

Kezman22

Wetjungler

EgoIllusions

En direct pour le jour

Kalsuo

DrApplesauce

Mapachee

Chwbk

Hall d’entrée 12

Bertasaurus

JustDream

AratTFT

ReplayReplay

IncMpleteDieu

Tapiokaoisii

Sphinx

Qui démange

Hall d’entrée 13

Hadaf

JorC

Q1wy

M35S

EuneslayerSage

xRaYZoelTFT

TeversomuchT

Hall d’entrée 14

Tftxlp

Zugrug

GreenbeingTFT

HazteTFT

Enclasse

Krmx

Lornyk

TFTCayrub

Hall 15

THGSpencerZ

N9TFT

Magarky

BKriszTFT

Un33d

DélicieuxLait

LunarAyano

brocoli

Hall 16

Bybou

Treebeard

nubam

Raydizfn

Narkez

Kstan

TheGitrogMonster

5454XD

Chacun de ces 128 concurrents commencera à concourir et à diffuser à 16 h 00 (heure de Paris) le 31 juillet. Ceux qui terminent dans les quatre premiers de leurs lobbies après les 64 premiers matchs passeront au deuxième jour. La couverture centrale du tournoi Mortdog and Scarra Top 4 Madness sera diffusée les 1er et 2 août via Giant Slayer TV, à partir de 16 h CT chaque jour.

