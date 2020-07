Rumeur: Microsoft abolit l’abonnement payant Xbox Live Gold, Sony suivra-t-il?

Pour payer l’infrastructure coûteuse du PlayStation Network, Sony s’appuie sur le service payant PlayStation Plus, tout comme Microsoft avec son abonnement Xbox Live Gold. Les deux services génèrent des revenus considérables pour les éditeurs, mais dans leur forme actuelle pourraient faire face à la fin et au moins le jeu en ligne pourrait redevenir gratuit.

Jeff Grubb, éditeur de VentureBeat, fait actuellement circuler cette rumeur selon laquelle Microsoft veut abolir l’abonnement Xbox Live Gold. Sur Xbox, c’est la condition préalable pour participer aux jeux en ligne, même si les joueurs ont toujours été gênés par le fait que cette fonctionnalité est emballée derrière un paywall.

Xbox Live Gold disparaît et jouer au multijoueur en ligne sera gratuit. Ils ne vous forceront pas à jouer à Ultimate en ligne. – grubbsnax est de retour (@JeffGrubb) 31 juillet 2020

Sony suivra-t-il?

L’idée de rendre les jeux en ligne payants est originaire de Microsoft, dont Sony a suivi l’exemple avec la PS4. Si Microsoft s’abstient désormais de le faire, Sony pourrait également avoir l’idée d’abandonner ce paywall, car la partie en ligne ou la fonctionnalité en ligne est devenue partie intégrante des jeux. Enfin, cela pourrait également être utilisé de manière optimale d’un point de vue marketing.

Que Microsoft renoncera réellement à Xbox Live Gold à l’avenir et suivra éventuellement Sony ne peut actuellement pas être confirmé ou seulement spéculé. Aucun des deux n’a laissé entendre jusqu’à présent dans cette direction.

Cependant, Sony devrait continuer à mettre à niveau son service PlayStation Plus sur la PS5. Récemment, il y a eu des rumeurs selon lesquelles PlayStation Now ferait partie de PlayStation Plus à l’avenir pour faire progresser davantage le service cloud.