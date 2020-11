Tottenham et Chelsea partagent des points, Manchester United remporte le retour, la défaite d’Arsenal éclipsée par une blessure

Tottenham Hotspur a repris la tête du classement malgré une victoire 0-0 dans le match de haut niveau contre Chelsea, car Liverpool avait déjà foiré à Brighton samedi. Manchester United a remporté un retour spectaculaire contre Southampton. La défaite d’Arsenal contre Wolverhampton Wanderers a été éclipsée par une blessure.

Les Spurs se sont concentrés sur le travail défensif lors du match de haut niveau contre Chelsea. Au final, les Spurs étaient à 5:13 tirs au but. Chelsea, sans Kai Havertz au début, a joué plus dominant, avait plus de possession (60%), mais les Blues n’ont créé aucune opportunité de marquer.

Havertz n’a pas non plus été en mesure de fournir le coup de poing chanceux après avoir été remplacé (83e) lors de la phase finale. Le collègue de l’équipe nationale Timo Werner a eu une mauvaise journée, il est resté largement pâle.

Le partage des points suffit à Tottenham pour retrouver le leadership en Premier League. Liverpool a foiré samedi quand il n’a pas pu passer un match nul 1-1 contre Brighton. Chelsea reste troisième. Aucune des six premières équipes n’a gagné la 10e journée (Leicester affrontera Fulham lundi).

Manchester United remporte son retour

Manchester United a profité des erreurs de la compétition et s’est hissé aux premières places avec une spectaculaire victoire de retour. Les Red Devils ont marqué un déficit de 2-0 contre Southampton.

Le vainqueur du match était Edinson Cavani, qui a préparé le 2-1 pour Bruno Fernandes et l’a clairement indiqué avec son propre doublé. Il est le deuxième joueur de United après son actuel manager d’équipe Ole Gunnar Solskjaer, qui a été impliqué dans au moins trois buts après avoir été remplacé. De plus, avant Cavani, seul Ruud van Nistelrooy a marqué à la fois un but et une passe lors d’un match à l’extérieur pour les Red Devils en tant que joker.

Fernandes a également établi un record: il a marqué un but lors du cinquième match consécutif à l’extérieur. Auparavant, seuls van Nistelrooy, Robin van Persie et Zlatan Ibrahimovic ont réussi cet exploit dans les Red Devils.

La défaite d’Arsenal est éclipsée par une blessure

L’Arsenal FC a perdu 2-1 (2-1) contre Wolverhampton Wanderers. Pedro Neto (30e) et Daniel Podence (42e) ont marqué pour les Wolves. Dans l’intervalle, Gabriel avait égalisé pour Arsenal. Les Gunners restent à la 14e place avec leur cinquième défaite de la saison.

Le match a été éclipsé par un affrontement entre David Luiz et Raul Jimenez. Après un corner à la 5ème minute, les deux se sont écrasés dans un duel de la tête. Le chef de la défense d’Arsenal, Luiz, s’est lentement redressé après deux minutes et a même continué à jouer avec un turban. Il avait clairement subi une lacération.

Son adversaire était bien pire. Jimenez a été traité allongé sur le sol pendant près de dix minutes, puis transporté hors du terrain sur une civière. Le Mexicain de 29 ans a été immédiatement hospitalisé.

