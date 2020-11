Les récents commentaires du manager suggèrent que la cible de Tottenham pourrait partir – .

Photo de James Williamson – AMA / Getty Images

Demarai Gray a eu du mal à faire une seule équipe de la journée pour Leicester City cette saison, mais à la fin de celle-ci, l’objectif annoncé pourrait se retrouver à Tottenham Hotspur.

Le mois dernier seulement, Brendan Rodgers a déclaré que cela avait été « difficile » pour Gray au King Power et qu’il était un joueur « juste à l’extérieur de l’équipe », comme il l’a dit à Leicestershire Live.

«Il est juste à l’extérieur de l’équipe», a déclaré Rodgers en octobre. «Il travaille dur pour réintégrer l’équipe. L’équipe a bien commencé la saison, donc ça a été difficile pour lui.

De plus, il a également ajouté en septembre qu’il avait « vraiment apprécié » travailler avec l’ailier polyvalent et qu’il « respecterait » la décision du joueur de 24 ans avec son contrat qui expirera l’été prochain.

«Cela dépendra de lui», a déclaré Rodgers. «Il est dans sa dernière année et il n’a pas signé d’autre contrat mais, pour moi, je respecterai toujours Demarai et ses souhaits. Il travaille très dur pour jouer un rôle pendant qu’il est ici. Nous verrons comment cela évolue au cours de la saison.

«J’ai vraiment aimé travailler avec lui. C’est un bon gars et il est ici depuis qu’il est jeune. Tant qu’il est ici, il sera toujours respecté pour sa qualité et ce qu’il possède.

«Il a maintenant 24 ans et ce sera s’il veut continuer dans le rôle qu’il a joué ici ou s’il se voit sortir et devenir un partant. C’est un bon gars, il a du talent et pendant qu’il est ici, nous chercherons à l’aider à améliorer ce talent.

Les signatures d’été de Tottenham Hotspur

Pierre-Emile Hojbjerg 15 millions de livres sterling; Southampton Joe Hart Libre Matt Doherty 13 millions de livres sterling; loups Sergio Reguilon 25 millions de livres sterling; Real Madrid Gareth Bale Prêt; Real Madrid Carlos Vinicius Prêt; Benfica Joe Rodon 12 millions de livres sterling; Swansea

Le journaliste Duncan Castle a déclaré au Podcast de la fenêtre de transfert que « Leicester City pense qu’il va déménager à Tottenham » et qu’il y a un « intérêt » de la part des Spurs [read here for more].

Ce serait une surprise si Gray se retrouve dans le nord de Londres car il a eu du mal à s’établir dans les Midlands ces dernières années et vous ne vous attendez pas à ce que ses prochaines étapes soient de rejoindre une équipe qui pourrait être championne de Premier League en mai.

Ajouté à cela, pour une fois, les Spurs ont maintenant de la profondeur dans les zones d’attaque, en particulier au large, donc la question doit être posée qui manquera si Gray signe.

Les goûts de Heung-Min Son, Gareth Bale, Lucas Moura, Steven Bergwijn, l’actuel prêté Ryan Sessegnon et même un Erik Lamela peuvent jouer dans ces vastes zones.

Mais en ce qui concerne Gray, il a eu du mal à progresser à Leicester, d’où son manque de temps de jeu, et ce que Jose Mourinho ferait sortir du speedster né à Birmingham que Rodgers, connu pour dénicher les meilleurs talents, n’a pas été capable de faire?

Quoi qu’il en soit, il semble que cela pourrait gronder pendant un certain temps étant donné la situation contractuelle actuelle de Gray.

