Timo Werner déménage de RB Leipzig à Chelsea: Questions et réponses

Le bras de fer est terminé: Timo Werner passe de RB Leipzig à Chelsea. L’attaquant national allemand se verra confier un contrat avec les Londoniens jusqu’en 2025. Pourquoi choisit-il les bleus de tous les lieux?

SPOX et Goal répond à cinq questions sur le passage de Stuttgart à Londres.

RB Leipzig et Timo Werner: pourquoi l’international quitte RBL?

Werner a déjà joué avec l’idée de quitter Leipzig l’été dernier, mais a finalement opté pour une prolongation de contrat pour mieux payer et une saison sous l’aile du nouvel entraîneur Julian Nagelsmann. Eh bien, à 24 ans, de son point de vue, le moment est venu pour la prochaine étape de carrière, qui n’est pas seulement attrayante sur le plan sportif.

Les médias anglais rapportent que le pied légal à Londres fait signe d’environ dix millions d’euros par an. Cela ferait de lui un gros gagnant. Jusqu’à présent, le gardien de but Kepa Arrizabalaga et le milieu de terrain N’Golo Kante ont été les joueurs les mieux payés du blues avec un salaire annuel équivalent à 8,7 millions d’euros.

Leipzig Werner ne pouvait pas offrir une telle somme. De plus, c’était « toujours un rêve » pour lui de « jouer une fois en Première Ligue, la ligue la plus forte du monde ».

Pourquoi Timo Werner passe-t-il à Chelsea?

Le Liverpool FC avec l’entraîneur allemand Jürgen Klopp et Manchester City étaient également intéressés par Werner, mais n’étaient pas disposés à payer les 53 millions d’euros exigés par Leipzig. Chelsea le fait. Les bleus ont fait l’effort le plus intensif pour les 29 fois internationaux – et ont donc également dépendu du Real Madrid et du FC Barcelone sans aucun problème. Selon les informations de SPOX et Goal sur le bout de papier, mais n’y voyait rien d’autre qu’une alternative si d’autres joueurs catalans et royaux de choix ne répondaient pas à l’appel de l’Espagne. C’est pourquoi les deux meilleurs clubs ne sont jamais allés à l’extrême dans le bras de fer.

Le FC Bayern était parfois échangé plus ou moins comme acheteur pour Werner. Werner lui-même a même donné un rejet clair aux résidents de Munich début mai en interviewant le image dit qu’il était plutôt attiré par un déménagement à l’étranger. Mais il est aussi vrai que Munich n’a jamais interféré sérieusement avec les événements autour de Werner. Il aurait pu passer à l’Isar en 2019 pour 25 millions d’euros, mais les décideurs autour du directeur sportif Hasan Salihamidzic pensaient que Werner ne s’intégrerait pas dans le système du Bayern.

Sa priorité était et est toujours une obligation de Leroy Sane (24 ans). À aucun moment ils n’ont transmis le maximum d’appréciation de Werner. Contrairement aux Blues avec leur manager d’équipe Frank Lampard, qui a fait passer son joueur de rêve à Stamford Bridge par téléphone. « Lampard voulait Werner autant qu’il voulait Hakim Ziyech », a déclaré l’expert de Chelsea Nizaar Kinsella de Goal UK.

L’investisseur Roman Abramovich est même « prêt à réaliser de nouveaux investissements majeurs cet été ». Avec Ben Chilwell (23 ans, Leicester City), un nouveau latéral gauche devrait venir en premier. Mais le collègue de l’équipe nationale de Werner Kai Havertz (21 ans, Bayer Leverkusen) est « sur la liste de souhaits », selon Kinsella.

« Chelsea n’a pas pu effectuer de transferts en raison de la suspension ces dernières années. Les engagements de Ziyech et Werner montrent désormais que le club veut remonter au sommet. Le but est d’attaquer Liverpool et Manchester City. Je pense que Chelsea est une adresse attrayante pour de nombreux joueurs en ce moment « , a déclaré Kinsella.

Bundesliga: les départs les plus chers de la ligue allemande 1/22 Le transfert de Timo Werner du RB Leipzig au Chelsea FC a été confirmé par les deux clubs. Cependant, il ne fait pas partie des 5 exportations de Bundesliga les plus chères de tous les temps. Le classement. 2/22 20e place: Diego – frais de transfert: 27 millions d’euros. Le meneur de jeu est passé du Werder Brême à la Juventus Turin en 2009. N’ayant pas vraiment chaud là-bas, il a déménagé à Wolfsburg un an plus tard. Actuellement actif dans son pays d’origine pour Flamengo. 22/03 20e place: Ilkay Gündogan – frais de transfert: 27 millions d’euros. En 2016, le milieu de terrain central de BVB s’est rendu à Manchester City. Gündogan joue régulièrement pour les Skyblues, donc le joueur national y a prolongé à long terme jusqu’en 2023. 22/04 19e place: Heung-min Son – frais de transfert: 30 millions d’euros. En 2015, le sud-coréen est passé de Bayer 04 Leverkusen à Tottenham Hotspur. Là, il est devenu un artiste de haut niveau, l’entraîneur Mourinho l’a même anobli en tant que « Sonaldo Nazario ». 5/22 18e place: Abdou Diallo – frais de transfert: 32 millions d’euros (peut passer à 34 millions d’euros grâce aux primes). L’ancien entraîneur de Dortmund Thomas Tuchel a guidé le défenseur à Paris en 2019. Cette saison, il a couru 22 fois pour le PSG. 6/22 17ème place: Julian Draxler – frais de transfert: 36 millions d’euros. Son passage de Schalke à Wolfsburg a fait les gros titres, mais le déménagement à Paris à l’hiver 2017 en a généré encore plus. L’été précédent, Draxler avait déjà annoncé son souhait de changer. 22/07 15ème place: Edin Dzeko – frais de transfert: 37 millions d’euros. Le Bosniaque a tiré le VfL Wolfsburg 2009 avec Grafite au championnat. Une saison plus tard, il est allé à ManCity. Il poursuit des buts pour l’AS Roma depuis 2015. 8/22 15ème place: Thilo Kehrer – frais de transfert: 37 millions d’euros. Le jeune homme de 21 ans est passé de Schalke 04 au Paris Saint-Germain en 2018. Jusqu’à présent, il n’a pas vraiment eu de chance avec les Français, le défenseur central ayant été blessé à plusieurs reprises. 22/09 14e place: Douglas Costa – frais de transfert: 40 millions d’euros. Lorsque ses apparitions de départ se sont raréfiées, il a voulu s’éloigner du Bayern. Il est donc allé à la Juventus en 2017, initialement prêté, jusqu’à ce que la Juve prenne l’option d’achat. 22/10 12ème place: Sebastian Haller – frais de transfert: 41 millions d’euros. L’attaquant français est passé de l’Eintracht Frankfurt à West Ham United en 2019. Avec les Hammers, il lutte contre la relégation. Haller a marqué sept fois en 27 matchs. 22/11 12ème place: Roberto Firmino – frais de transfert: 41 millions d’euros. L’attaquant est étonnamment passé du TSG Hoffenheim à Liverpool. Après de légères difficultés initiales, il est resté coincé dans les Reds et fait partie intégrante des onze de départ 22/12 11ème place: Henrikh Mkhitaryan – frais de transfert: 42 millions d’euros. Pour les Arméniens, BVB s’est rendu à Manchester United en 2016. Après un an et demi, il est passé à Arsenal en échange d’Alexis Sanchez. Il est prêté à l’AS Roma depuis 2019. 13/22 10ème place: Joelinton – frais de transfert: 44 millions d’euros (peut passer à 53 millions d’euros grâce aux bonus). Après une saison à Hoffenheim, Newcastle United s’est emparé du Brésilien. Pour les Magpies, il ne s’est rencontré qu’une seule fois au cours de la saison PL. 14/22 9ème place: Granit Xhaka – frais de transfert: 45 millions d’euros. Les Suisses sont passés du Borussia Mönchengladbach à Arsenal en 2016. Là, il a gravi les échelons jusqu’au capitaine. Après une bagarre avec les fans, il était temporairement à l’extérieur. 15/22 8ème place: Leroy Sane – frais de transfert: 52 millions d’euros. En 2016, l’ancien Schalke Manchester City a fermé ses portes. Il y était un habitué jusqu’à sa rupture du ligament croisé en 2019, et maintenant il est susceptible de déménager au Bayern Munich. © imago images / Sven Simon 16/22 7ème place: Timo Werner – frais de transfert: 53 millions d’euros. L’attaquant a fait usage de sa clause de sortie et quittera le RB Leipzig vers Chelsea à la fin de la saison. « Maintenant, je m’aventure dans la métropole mondiale de Londres », a déclaré Werner. 17/22 5ème place: Naby Keita – frais de transfert: 60 millions d’euros. Le Liverpool FC a rapidement obtenu les services du milieu de terrain du RB Leipzig. Dans les Reds, il n’a finalement pas pu l’emporter, également en raison de blessures. 18/22 5ème place: Luka Jovic – frais de transfert: 60 millions d’euros. Après une seule saison à Francfort, il a tourné le dos au SBU et a déménagé au Real Madrid. Mais il ne bouge pas vraiment là-bas. En 24 matchs, il n’a marqué que trois fois. 19/22 4ème place: Pierre-Emerick Aubameyang – frais de transfert: 63,75 millions d’euros. Le Gabonais a fait grève du BVB à Arsenal, mais là, il ne joue pas en Ligue des champions. S’il remplit son contrat d’ici 2021, il recevra 17,3 millions d’euros en «prime de fidélité». 20/22 3ème place: Christian Pulisic – frais de transfert: 64 millions d’euros. Un an avant la fin du contrat, le Chelsea FC a frappé et éloigné l’Américain du BVB. Il y a été prêté jusqu’à la fin de la saison. À Chelsea, il façonnerait une nouvelle génération. 21/22 2e place: Kevin De Bruyne – frais de transfert: 76 millions d’euros. Après avoir tiré VfL Wolfsburg à la victoire de la coupe, il est allé à ManCity. Là, il est le cœur de l’équipe, mais des rumeurs de changement ont surgi autour de lui en raison de la serrure CL. 22/22 1ère place: Ousmane Dembele – frais de transfert: 125 millions d’euros. Après une saison réussie au BVB, Dembele a rejoint le FC Barcelone en 2017. Là, il n’est pas sans controverse, ce qui a aussi à voir avec ses décrocheurs du terrain.

Comment Chelsea pourrait-il jouer avec Timo Werner?

A Leipzig, le meilleur buteur Werner (26 buts en Bundesliga) a souvent bénéficié de ses partenaires attaquants Yussuf Pulsen et Patrick Schik. Un système à double point variable, pratiqué principalement sous Nagelsmann, lui serait certainement bénéfique. Chelsea n’a généralement joué qu’avec un seul attaquant cette saison: Tammy Abraham (22 ans). « Werner ouvre de nombreuses opportunités pour Lampard », a déclaré Kinsella. « Je peux aussi l’imaginer avec Abraham le plus robuste. »

Werner pourrait également être utilisé sur les voies extérieures. Là-bas, les Londoniens avec le Ziyech (27) et les «jeunes sauvages» Christian Pulisic (21) et Callum Hudson-Odoi (19) ont suffisamment d’options. Il est probable que Werner partira en première ligne dans le 4-3-3 de Lampard. Dans tous les cas, cela devrait donner plus de dynamisme et d’énergie à l’offensive de Chelsea.

Il n’est pas un neuf classique comme Abraham ou les précédents remplaçants Michy Batshuayi (26) et Olivier Giroud (33). Il n’y a pratiquement pas d’attaquants plus rapides et plus désireux de courir que Werner, ni beaucoup plus polyvalents. Depuis qu’il a commencé à jouer sous Nagelsmann, il a appris à se repérer même dans des espaces confinés. Une compétence que Salihamidzic lui avait refusée en janvier.

Werner est également plus résistant à la pression qu’Abraham et possède suffisamment d’intelligence de jeu pour rechercher de nouvelles pièces si les ailiers trouvent leur chemin vers le centre.

Comment RB Leipzig réagit-il à la sortie Werner?

En 157 matchs de compétition, Werner a marqué 93 buts pour Leipzig et a préparé 40 autres buts. « Vous ne pouvez pas cloner un joueur », a déclaré récemment l’entraîneur du RB, Nagelsmann. dans une interview avec SPOX et DAZN en termes de départ de son principal attaquant. Le directeur sportif Markus Krösche a également déclaré après l’annonce du changement: « Vous ne pouvez pas immédiatement remplacer un joueur comme Timo Werner en tête-à-tête ».

Néanmoins, l’équipe Werner a informé les dirigeants de RB il y a quelques mois du souhait du joueur de se lancer dans une nouvelle aventure dans la saison à venir. En conséquence, ils ont pu préparer un départ et conseiller sur les successeurs possibles. Comment SPOX et Goal know, Milot Rashica (23 ans) du Werder Bremen est au centre de Leipzig.

Le changement pourrait avoir lieu après la fin de la saison de Bundesliga. Hee-Chan Hwang (24 ans) du club jumeau RB Salzburg est considéré comme une alternative à Rashica. Il est tout à fait possible que lui et Rashica viennent même dans un double pack – également parce qu’il n’est pas clair si le prêt rom de Schik peut être engagé.

Avec les 53 millions de Werner, les Saxons disposent désormais d’une marge de manœuvre suffisante pour se renforcer en zone offensive jusqu’au début de la nouvelle saison. « Nous avons toujours souligné qu’il était important pour notre entreprise de Leipzig de vendre également des joueurs. Ce n’est qu’avec ces revenus de transfert que nous pourrons continuer à croître progressivement et à aligner progressivement RB Leipzig à l’échelle internationale », a déclaré le directeur général Oliver Mintzlaff.

Timo Werner: données de performance pour la saison 2019/20

compétition Appels portes modèles Bundesliga 32 26 8e Ligue des champions 8e 4e 2e Coupe DFB 3e 2e 3e

Pourquoi Timo Werner n’est-il plus autorisé à jouer en Ligue des champions pour RB Leipzig?

Parce que le contrat de cinq ans que Werner a signé avec les Bleus entrera en vigueur le 1er juillet et que la Ligue des champions, interrompue en raison de la crise corona, ne se poursuivra qu’en août. Leipzig est en quarts de finale après les progrès impressionnants contre les finalistes en difficulté Tottenham Hotspur l’an dernier, qui se déroule à Lisbonne entre le 12 et le 15 août.

Soit dit en passant, Werner ne peut jouer pour son nouveau club qu’à partir de la nouvelle saison – à la fois en Premier League et en première classe. Les bleus sont de toute façon menacés après le 0: 3 contre le Bayern en match aller des huitièmes de finale.