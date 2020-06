Richmond vs Hawthorn, Damien Hardwick déçu par le manque d’exécution, Jack Riewoldt

Le formidable Jonathan Brown des Lions de Brisbane a révélé la statistique « étonnante » qui se profile comme une cause majeure d’inquiétude pour l’entraîneur de Richmond Damien Hardwick.

Les Tigers ont été malmenés par une équipe affamée de Hawks, qui est sortie et a frappé Richmond avec la même pression maniaque que les premiers ministres traquaient habituellement leurs adversaires.

Le résultat final de Richmond avec 27 plaqués au total pour le match, était bien en deçà des chiffres de 52 et 70 dans les deux premiers tours, respectivement, et a laissé Brown inquiet.

« Je ne pense pas que nous en ayons vu beaucoup au cours des trois dernières années », a déclaré Brown à Fox Footy.

« Le plus petit nombre de plaqués de Richmond dans un match depuis 2008. C’est étonnant. Le dernier numéro, 27, dans un match où ils ont perdu par 32 points.

Le capitaine de Richmond Trent Cotchin n’a pas pu avoir son impact habituel sur le combat contre Hawthorn (Getty)

« La semaine dernière, au début du match, ils étaient ordinaires, je pensais qu’ils étaient terribles en seconde période contre Carlton au premier tour.

« Il y a des problèmes là-bas à Richmond. Ils avaient l’air terne et » impassibles « comme Trent Cotchin l’a décrit la semaine dernière.

« Vraiment préoccupé par cela. Ils doivent y travailler et retrouver une performance de tacle constante. »

Parlant du manque de tacle, Hardwick a déclaré que l’effort était là de la part de ses joueurs, mais qu’ils ont échoué par leur exécution dans la nuit.

« Notre pression était là, mais nous avons raté les plaqués et ils ont percé », a-t-il déclaré après la défaite.

Damien Hardwick a été frustré par le manque d’exécution de ses joueurs contre Hawthorn (Getty)

« Plusieurs fois, je pensais que nous les avions coincés, mais ils ont juste réussi à sortir et à faire avancer ce ballon.

« Cela a été décevant. Ce n’était pas à notre niveau de certitude. Beaucoup de choses que nous n’exécutons pas sont sous notre contrôle. »

« L’opposition est l’opposition, mais nous sommes toujours fiers de notre façon de jouer et nous ne le faisons tout simplement pas.

« Cela dépend de moi en tant qu’entraîneur et les joueurs se mobilisent et se produisent, pour le moment nous sommes bien loin de cela. Nous sommes bien loin pour le moment. »

Les Tigres sont également préoccupés par la forme de l’attaquant vétéran Jack Riewoldt, qui n’a totalisé que 23 éliminations et trois buts au cours des trois premiers matchs de l’année.

Jack Riewoldt est terriblement hors de forme pour commencer la saison des premiers ministres en titre (Getty)

« Je me demande simplement si Damien Hardwick, en rentrant chez lui ce soir, se demandera: » Qu’est-ce que je fais avec Jack? « », A déclaré David King, un grand des Kangourous.

« Je sais qu’il a donné un coup de pied à cinq dans la Grande Finale et je sais qu’il a été un merveilleux serviteur et un top-liner absolu. Ce n’est pas un coup pour Jack, mais en ce moment il a juste besoin de quelque chose.

« Je ne sais pas si cela vient de l’entraîneur. Son intelligence lui a toujours permis de marquer, mais le pas n’est pas tout à fait là. La capacité de secouer un adversaire n’est pas tout à fait là. »

Au cours des trois dernières saisons dominantes de Richmond, il a submergé ses adversaires en utilisant des ballons de handball agressifs au milieu du terrain, une tactique qui a été arrêtée par Collingwood et Richmond au cours des deux dernières semaines.

Selon King, faire revivre leurs chaînes de handball agressives est au cœur de la revitalisation des premiers ministres en titre.

Chad Wingard et Hawthorn étaient tous souriants après l’impressionnante victoire de vendredi soir contre les Tigers (Getty)

« Ce n’était tout simplement pas une performance de Richmond et je me demande simplement si tout cela revient au mouvement du ballon », a-t-il déclaré.

« Lorsque leurs chaînes de handball et de course à pied ont séché. La semaine dernière, ils avaient 100 balles de handball et 79 d’entre eux ont été efficaces (et ils ont marqué) cinq buts, donc ils n’ont pas réussi.

« C’est une équipe qui en moyenne 150 l’an dernier, c’est donc leur match.

« Ce soir, ils ont été pratiquement rendus inutiles dans le match de handball pendant les trois quarts, mais au dernier trimestre, quand ils se sont allumés, 30 ballons de handball, presque tous efficaces, 17 Inside 50s.

« Jusqu’à ce que leur match de handball commence, ils ne ressemblent pas à un score, donc je pense que vous devez regarder cela si vous êtes Damien Hardwick. »