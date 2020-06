Pourquoi le retour de Manchester United peut attendre Dean Henderson et Sheffield United

La faillibilité jusque-là imprévue de la technologie de la ligne de but a été le sujet de discussion immédiat au retour de la Premier League mercredi.

Le gardien de but de Slack, Orjan Nyland, était l’homme le plus chanceux d’un Villa Park déserté lorsqu’une erreur technologique, non observée dans plus de 9000 matchs précédents sous le regard de Hawk-Eye, l’a sauvé de l’humiliation d’avoir porté le coup franc d’Oliver Norwood à la 42e minute sur son ligne.

Ce match nul entre Aston Villa et Sheffield United, cependant, a également témoigné d’une image plus durable; l’éclat naissant de Dean Henderson.

Un 11e La feuille blanche d’une campagne méritoire – égale à l’Alisson de Liverpool – pourrait être exprimée comme appliquant une pression supplémentaire au club parent Manchester United. Ce jeu devrait cependant être considéré comme un microcosme de la raison pour laquelle un troisième passage de prêt avec les Lames pour 2020/21 est le bon appel pour toutes les personnes impliquées.

À l’extrémité opposée du parc, et du spectre des talents, à l’infortuné Nyland, la perspective anglaise n’a fait aucun mal à sa réputation florissante.

Les réactions rapides comme l’éclair du jeune homme de 23 ans n’avaient pas été émoussées par 100 jours d’inactivité. Son surprenant arrêt sur poteau par Keinan Davis, à la place, a fourni un autre exemple d’un arrêt de tir sur le point de rejoindre l’élite du match.

Les comparaisons avec le résident n ° 1 d’Old Trafford, David De Gea, sont favorables à l’usurpateur.

Les trois erreurs de l’international espagnol menant aux buts sont deux de plus que sa doublure. Cette disparité met également en évidence une assurance surprenante du parti junior, dont la reprise de la livre sterling est louable d’erreurs très médiatisées pour l’Angleterre lors du Championnat d’Europe des moins de 21 ans en juin et à Liverpool en septembre.

Henderson a également, selon les statistiques officielles de la Premier League, le dessus; buts encaissés (22/30), pourcentage de succès de sauvegarde (77,6 / 71,7), coups de poing (11/7), réclamations élevées (16/5) et dégagements de balayage (cinq / trois).

Mais il est incorrect de considérer Henderson comme le seul sauveur des parvenus promus. Ils représentent un rêve pour tout jeune gardien de jouer derrière.

La formation de 3-5-2 de Chris Wilder, savamment entraînée, a porté son équipe à la sixième place, lorsque la relégation instantanée a basculé. La stabilité structurelle est primordiale pour le deuxième arrière-garde le plus moyen de la division (25 concédés en 29 sorties) et la sixième attaque la plus maigre (30 marqués).

Henderson n’a eu à faire face qu’à 97 tentatives cadrées.

C’est seulement le 14e la plupart en Premier League. Ses 75 arrêts le mettent 10e sur la liste.

Une telle sécurité a accordé au natif de Whitehaven une douce introduction dans cette ligue implacable.

Le temps est une autre marchandise à considérer.

Il n’y a pas de destination évidente pour De Gea, dont les 350 000 £ de salaire par semaine ne reflètent pas les conditions du marché au milieu d’une contraction attendue causée par le coronavirus.

Henderson est également sous contrat avec les Red Devils jusqu’en juin 2022 et a été proposé des conditions lucratives pour prolonger son séjour, rapporte Le soleil.

L’ambition incessante pourrait encore propulser un Henderson farouchement confiant à Old Trafford pour la saison prochaine, ou le placer chez un prétendant poids lourd – selon Le télégraphe – comme Chelsea ou Paris Saint-Germain.

Le jour viendra, à terme, où Ole Gunnar Solskjaer devra prendre une décision sur le maintien de son soutien à un De Gea en déclin possible, ou sur la perte définitive des services du plus brillant talent de gardien de but du football anglais.

Tous les signes indiquent cependant que ce délai est de 12 mois.

Une relation réciproque est apparente entre Henderson et Sheffield United. À ce stade, ils sont tellement bons les uns pour les autres.

En savoir plus sur l’application Sport360