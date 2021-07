Comment supprimer une vidéo publiée sur TikTok facilement et rapidement ?

Aussi amusante et potentiellement lucrative que puisse être la réalisation d’une vidéo TikTok, il arrive que les utilisateurs souhaitent supprimer une vidéo, ce qui, heureusement, est un processus rapide et simple. TikTok est devenu une plateforme extrêmement populaire pour les créateurs en ligne, leur permettant de créer des vidéos multi-clips, avec un son amusant ou un filtre créatif pour amener la vidéo à un autre niveau. L’application de médias sociaux peut également offrir aux TikTokeurs une chance de devenir célèbres, des créateurs comme Addison Rae et Charli D’Amelio ayant pu lancer de grandes carrières sur cette plateforme.

TikTok a récemment introduit la possibilité de créer des vidéos d’une durée maximale de trois minutes. TikTok a également commencé à tester une fonction appelée Shoutouts au début du mois, qui permet aux utilisateurs de payer les créateurs pour du contenu personnalisé, comme dans l’application Cameo. La fonctionnalité Jumps a été introduite en juin dernier, offrant aux créateurs la possibilité de relier les spectateurs à du contenu connexe, ce qui pourrait être un excellent outil pour la fonctionnalité de questions-réponses. Désormais, il est même possible de rejoindre le livestream d’un autre utilisateur en envoyant une demande au créateur initial.

Un utilisateur peut vouloir supprimer un TikTok pour un certain nombre de raisons, y compris simplement pour changer de direction en termes de création de contenu, et heureusement, TikTok permet de supprimer facilement une vidéo. Pour commencer, ouvrez le TikTok à supprimer, puis appuyez sur le bouton à trois points situé sous le bouton de commentaire. En bas de l’écran, faites défiler vers la gauche les boutons disponibles et appuyez sur le bouton “Supprimer”. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton “Supprimer” lorsque la fenêtre d’invite s’affiche pour supprimer complètement la vidéo TikTok.

Conseils pour éviter de devoir supprimer les TikToks

Une autre raison pour laquelle les utilisateurs peuvent supprimer un TikTok est la mauvaise performance de la vidéo. Cependant, il existe des trucs et astuces qui peuvent aider à créer un contenu amusant et divertissant qui n’aura pas besoin d’être supprimé ultérieurement. Pour augmenter le nombre de vues, TikTok suggère de collaborer avec une autre personne dans un duo, et de s’assurer que les vidéos sont publiées régulièrement. Il est également important de s’engager auprès des spectateurs, que ce soit en répondant aux commentaires ou en lançant un livestream. Selon TikTok, les créateurs doivent avoir un plan avant de se lancer dans une émission en direct, et notamment s’assurer de trouver un bon éclairage et un endroit calme pour diffuser.

TikTok propose également “six secrets clés” pour des vidéos réussies, comme l’utilisation d’outils d’analyse pour suivre les performances des vidéos et surveiller le nombre de spectateurs. Ces deux éléments peuvent aider à déterminer ce qu’il faut poster et à quel moment. Bien sûr, le plus important est que les créateurs apprécient le contenu qu’ils diffusent dans le monde. Lorsqu’un créateur TikTok s’amuse, cela se voit généralement dans ses vidéos, ce qui rend le contenu d’autant plus attrayant.