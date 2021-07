Le Gendre de ma vie : Kad Merad revient dimanche sur TF1 avec la diffusion de sa comédie dramatique

Après sa sortie au cinéma au mois de décembre 2018, le film intitulé « Le Gendre de ma vie » est de retour, mais cette fois-ci sur le petit écran, car TF1 a programmé sa diffusion ce 1er août à 21H05. C’est donc une occasion pour les téléspectateurs de finir en beauté le week-end devant un bon film de comédie. Créé et réalisé par François Desagnat, à qui l’on doit déjà des titres comme « C’est quoi cette famille ?! » ou encore « Adopte un veuf », ce long-métrage tiré d’un scénario américain nous raconte l’histoire d’un père de trois filles ayant toujours rêvé d’avoir un garçon. Un récit mettant en scène Kad Merad, Guillaume Labbé et Pauline Etienne. Betanews vous propose alors de découvrir tout ce qu’il faut savoir sur cette comédie à l’occasion de sa diffusion sur TF1.

« Le Gendre de ma vie », de quoi ça parle ?

Pour ce projet, le réalisateur François Desagnat a voulu casser les schémas familiaux classiques et a décidé d’offrir une nouveauté scénaristique au public. Ce qui a beaucoup plu aux spectateurs lors de sa sortie en salle en 2018. « Le Gendre de ma vie » nous emmène donc suivre l’histoire de Stéphane, un obstétricien et père de trois filles qu’il a eues avec son épouse Suzanne. Évidemment, il aime beaucoup ses filles, mais comme la plupart des pères, il a toujours rêvé d’avoir un fils. Du coup, il attend avec impatience le moment où ces dernières vont lui présenter ses futurs gendres qu’il ne manquera pas d’accueillir avec une joie débordante, presque suspecte.

Justement, le cinéaste a lui-même deux filles et comprend très bien ce que ressent son personnage. C’est une des raisons pour laquelle il a décidé de faire le film, comme il l’a indiqué lors d’une interview :

« L’histoire de cet homme égoïste qui pense être malheureux parce qu’il n’a pas de garçons m’a interpellé parce que j’ai moi-même deux filles : sans partager ses regrets, je crois que je comprends ce qu’il ressent. Je devais absolument l’aider à prendre conscience de l’absurdité de ses états d’âme. Une grosse partie du travail a consisté à gommer les éléments culturels américains et à les transposer en France (le joueur de rugby était évidemment joueur de football américain). Par contre, je me suis senti très à l’aise avec le ton. Cette capacité que possède la comédie américaine à pousser les curseurs tout en restant juste et émouvante. »

Pour en revenir alors à l’histoire de Stéphane, son rêve va bientôt se réaliser puisque l’une de ses filles, Alexia a fait la rencontre d’un jeune homme. C’est une célébrité du rugby, Thomas, qu’elle a rencontré à l’aéroport en revenant d’un séjour au Japon. En apprenant cette nouvelle, Stéphane commence donc par les suivre discrètement lors de leur premier rendez-vous et s’enthousiasme quand il découvre qu’il s’agit du célèbre rugbyman. Il se débrouille ensuite pour faire sa connaissance et commence à passer du temps avec lui.

Cependant, après un moment, Alexia décide de quitter son rugbyman pour sortir avec un jeune médecin. Mais, le nouveau prétendant ne plait pas du tout à Stéphane et il va le faire savoir. Comment ce père de famille va-t-il alors s’y prendre pour remettre sa fille avec Thomas ? Et comment la famille va-t-elle réagir à l’attitude de Stéphane ? Les réponses, vous les aurez sur TF1.

Qui fera partie du casting ?

Pour incarner les personnages de son film, le réalisateur a fait appel aux talents de plusieurs grands noms du cinéma français que nous connaissons déjà surement. On aura donc au casting de « Le Gendre de ma vie », Kad Merad (Stéphane), Pauline Étienne (Alexia), Julie Gayet (Suzanne), François Deblock (Bertrand), Zabou Breitman (Christelle), Guillaume Labbé (Thomas), Chloé Jouannet (Raphaëlle) et Louise Coldefy (Gabrielle). D’autres acteurs y feront également une apparition, mais on vous laisse découvrir la surprise.

D’autres projets à venir pour Kad Merad ?

Kad Merad est sans doute l’un des meilleurs acteurs français qui a fait décoller sa carrière en jouant dans des films comédie et dramatique. Après l’avoir vu récemment dans la saison 3 de « Baron Noir » ou encore dans « Bullit et Riper », l’acteur sera de retour cette année avec « L’année du requin » et « Citoyen d’honneur ». On ne connait pas encore les dates de sorties de ces deux nouveaux longs-métrages, mais nous ne manquerons pas de vous tenir au courant dès que nous aurons d’autres informations.

Sinon, si vous êtes fans de comédie et que vous êtes à la recherche d’un bon film à regarder ce week-end, rendez-vous sur TF1 ce 1er août à 21H05 pour voir ou revoir « Le Gendre de ma vie ».