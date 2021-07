John B meurt-il dans la saison 2 d’Outer Banks ? Qu’arrive-t-il à John B ?

Outer Banks de Netflix est une série dramatique d’aventures pour adolescents sur un groupe de jeunes adultes et leur recherche du trésor légendaire du nanire naufragé Royal Merchant. Le cadre de l’histoire se déroule sur les îles-barrières éponymes au large des côtes de la Caroline du Nord, aux États-Unis, où des disparités économiques drastiques ont créé deux communautés distinctes, les riches estivants et habitants de Figure Eight, connus sous le nom de Kooks, et les habitants de la classe ouvrière. de la Coupe, connus sous le nom de Pogues. John B (Chase Stokes) est un jeune adulte Pogue qui a grandi en apprenant tout sur le Royal Merchant de son père, Big John (Charles Halford), qui a mystérieusement disparu plusieurs mois plus tôt.

Après un ouragan dévastateur, John et ses amis découvrent la boussole de son père sur un bateau coulé. Cela les lance dans une grande aventure pleine de dangers et de révélations troublantes. John et ses amis découvrent que Ward Cameron (Charles Esten), l’ancien employeur de John et le père de sa petite amie Sarah (Madelyn Cline), est à l’origine de la disparition apparente de son père. Ward prend l’or et l’envoie chez lui à Nassau, aux Bahamas. Il rejette également la responsabilité du meurtre du shérif Peterkin sur John. A la fin de la saison 1, John et Sarah se retrouvent sur une planche à destination de Nassau. Si vous vous demandez si John survit à la saison 2 d’Outer Banks, nous avons ce qu’il vous faut.

John B est-il mort dans la saison 2 d’Outer Banks ?

Non, John B n’est pas mort dans la saison 2 d’Outer Banks. Cependant, il a failli mourir plusieurs fois. Au début de la deuxième saison, tout le monde à Outer Banks, y compris leurs amis et la famille de Sarah, pense qu’ils sont morts. John et Sarah contactent d’abord leurs amis pour leur faire savoir qu’ils vont bien. Plus tard, Ward et Rafe (Drew Starkey) découvrent qu’ils sont vivants lorsque John et Sarah tentent de récupérer l’or avec l’aide de quelques habitants. Rafe essaie de tirer sur John mais frappe Sarah à la place. Bien qu’ils perdent à nouveau l’or, Sarah survit et ils décident de retourner aux États-Unis.

Ils retrouvent JJ ​​(Rudy Pankow), Pope (Jonathan Daviss) et Kiara (Madison Bailey) à Charleston. Avant que John puisse être disculpé, il est arrêté et envoyé en prison, où un codétenu le tue presque. En fin de compte, John prouve son innocence avec les preuves tirées de Carla Limbrey (Elizabeth Mitchell). Ward se tue alors apparemment après avoir été blâmé pour les actions de son fils. Cela provoque des frictions entre John et Sarah, mais cela se résout finalement lorsque les amis recherchent la Croix de Saint-Domingue, qui se trouvait également sur le Royal Merchant avec l’or au moment de son naufrage.

John, Pope et leurs amis trouvent la Croix, mais une fois de plus, la famille Cameron leur enlève quelque chose. De plus, ils (la famille Cameron) droguent Sarah et la mettent sur un navire à destination d’une île privée. En essayant de sauver Sarah, John découvre que Ward est vivant. Son ancien employeur a simulé sa mort pour absoudre Rafe de ses crimes. Ward essaie même de tuer sa propre fille car il sait qu’elle parlera plus tard aux autorités. John intervient, et après une brève lutte, il place Ward dans la même position que ce dernier avait Big John. Cependant, au lieu de le tuer, il montre de la pitié à l’homme plus âgé.

Bien que John réussisse à sauver Sarah, ses amis n’obtiennent pas la Croix. Ils se retrouvent finalement sur une île des Caraïbes apparemment déserte. Ils se promettent que c’est loin d’être fini, et ils continueront à chercher l’or et la Croix. À l’insu de John, son père, qui se révèle être vivant, conclut un accord avec Limbrey. Il lui donnera l’emplacement du vêtement du Sauveur en échange de son aide à John.