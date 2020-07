TEDi n’est plus le sponsor principal de Hertha BSC

Hertha BSC et le discounter TEDi ont mis fin tôt à leur parrainage principal. Les Berlinois ont déclaré jeudi.

Le contrat initial avec l’entreprise aurait couru jusqu’en 2021. Au cours de la semaine dernière, le botteur rend compte de l’intention du club de dissoudre le parrainage pour attirer des sponsors plus attractifs. TEDi aurait versé au club 7,5 millions d’euros par an.

Le CFO Ingo Schiller a remercié TEDi « pour sa coopération au cours des trois dernières années ». L’entreprise et Hertha souhaitent continuer à travailler en partenariat. Silvan Wohlfarth, PDG de TEDi, a résumé « trois bonnes et sensationnelles années ».

On ne sait toujours pas qui deviendra le nouveau sponsor principal de la vieille dame. L’investisseur Hertha Tennor dirigé par Lars Windhorst vise des revenus plus élevés dans les domaines du parrainage, du marketing et du merchandising. Windhorst a récemment augmenté sa participation au club de la capitale et a augmenté sa participation dans Hertha BSC GmbH & Co. KGaA de 49,9 à 66,6% pour 150 millions d’euros.