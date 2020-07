L’équipe NFL de Washington renoncera temporairement à un surnom (rapport)

L’équipe NFL de Washington a un nouveau nom: l’équipe de football de Washington.

Du moins, c’est ainsi que le club s’appellera pendant qu’il recherchera un surnom permanent, selon Adam Schefter d’ESPN.

Avec effet immédiat, Washington s’appellera «l’équipe de football de Washington», en attendant l’adoption d’un nouveau nom, ont indiqué des sources à ESPN. Ce n’est pas un changement de nom et une nouvelle image de marque pour l’équipe; c’est le nom qu’il souhaite utiliser jusqu’à l’adoption future d’un nouveau nom. pic.twitter.com/sBs0Uo0ICm – Adam Schefter (@AdamSchefter) 23 juillet 2020

L’équipe a annoncé le 12 juillet qu’elle retirerait le nom «Redskins», qu’elle utilisait depuis 1937. Les critiques sur le nom de l’équipe remontent aux années 1960.

Le terme «peau rouge» est considéré par beaucoup comme une insulte raciale qui dénigre les Amérindiens.

L’équipe a officiellement entamé le processus de changement de nom le 3 juillet, suite à une demande de sa plus grande entreprise commanditaire, FedEx, dont le nom orne son stade. FedEx a ajouté que si l’équipe ne changeait pas de nom, elle retirerait sa signalisation du stade après cette saison à venir, selon le Washington Post. Avec FedEx, un groupe d’investisseurs d’une valeur de plus de 600 milliards de dollars a écrit des lettres à Nike et PepsiCo pour les encourager à faire pression sur l’équipe pour qu’elle change de nom. Nike a supprimé toutes les marchandises «Redskins» de sa boutique en ligne.

La critique du surnom désormais ancien de l’équipe avait gonflé pendant des années; la franchise et son propriétaire Daniel Snyder ont cependant résisté au changement de nom jusqu’à présent. Au milieu de la saison 2013, Bob Costas a déclaré que le nom était à la fois une insulte et une insulte à la mi-temps du match de « Sunday Night Football » de l’équipe contre les Cowboys de Dallas. La saison suivante, plusieurs télédiffuseurs et journalistes qui couvraient la NFL ont cessé d’utiliser le nom. Au cours des dernières années, cependant, le tollé suscité par le nom de l’équipe avait disparu de la vue du public.

Ce tollé est revenu en grand au cours des derniers mois, à la suite des manifestations contre le racisme systémique qui ont été déclenchées par le meurtre de George Floyd au Memorial Day par un policier de Minneapolis. L’incident et le mouvement national qui a suivi ont forcé un réexamen des sensibilités culturelles.

L’équipe de la NFL de Washington devient la deuxième franchise basée à DC à changer de nom. Les Bullets de la NBA sont devenus les Wizards en 1997 par crainte que le nom ne soit sourd étant donné le taux de criminalité élevé, en particulier à cause de la violence armée, dans la capitale nationale dans les années 1990.