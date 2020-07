Quand l’événement Spirit Blossom se termine-t-il dans League of Legends, LoR et TFT?

Image via Riot Games

Le Spirit Blossom Festival est un événement multi-jeux inspiré du folklore d’Asie de l’Est Ligue de légendes, Légendes de Runeterra, et Tactiques de combat d’équipe.

L’événement spectaculaire, qui a débuté le 22 juillet, comprend un nouveau Ligue championne nommée Lillia, missions, défis, modes de jeu à durée limitée, skins, emotes, Spirit Bonds, Little Legends, et plus encore. C’est le plus grand événement jamais organisé par Riot et il ne fait que commencer.

C’est une expérience thématique massive racontée à travers différents médiums. Ligue les joueurs, cependant, peuvent tirer le meilleur parti de l’événement avec la passe ou le pack Spirit Blossom. Le pass est disponible pour 1650 RP (15 $) et offre 200 jetons Spirit Blossom et quatre orbes Spirit Blossom Kanmei. Le pack coûte 2650 RP (20 $) et comprend Spirit Blossom Teemo.

Le pass événement et le pack peuvent être achetés pendant toute la durée de l’événement, ce qui donne aux joueurs la possibilité de terminer des missions, de jouer à des jeux, de gagner des jetons et d’atteindre des jalons au quotidien.

Tout ce que le Spirit Blossom Festival a à offrir Ligue, Leur, et TFT peut être trouvé ici.

L’événement gigantesque dure un peu moins d’un mois et se termine le 19 août à 12 h CT.

