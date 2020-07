TikTok est-il interdit au Royaume-Uni? Dernières nouvelles sur l’avenir de l’application au milieu des tensions chinoises et des menaces américaines

Les fans de TikTok craignent que l’application ne soit interdite au Royaume-Uni, avec son traitement des données privées en question et les tensions politiques qui montent entre le Royaume-Uni et la Chine.L’application de médias sociaux compte environ 800 millions d’utilisateurs dans le monde, dont un peu moins de cinq millions en Chine. la Grande-Bretagne. Il a été téléchargé plus de deux milliards de fois au total.TikTok, qui est surtout connu pour ses défis de danse et ses vidéos de synchronisation labiale, a été interdit en Inde plus tôt ce mois-ci, et les États-Unis envisagent également une interdiction. noiseMais le Royaume-Uni pourrait-il faire de même? Voici tout ce que vous devez savoir… Le Royaume-Uni pourrait-il interdire TikTok? Il n’y a actuellement aucune suggestion que le Royaume-Uni pourrait interdire TikTok. Le consultant en médias sociaux Matt Navarra a déclaré au Sun: «Les préoccupations des États-Unis et du Royaume-Uni à l’égard des entreprises chinoises et chinoises sont peut-être similaires, mais la façon dont elles semblent les aborder semble diverger.» L’application compte environ cinq millions d’utilisateurs au Royaume-Uni (Photo: Getty) Que se passe-t-il entre le Royaume-Uni et la Chine? La Chine est mécontente du Royaume-Uni après la décision du gouvernement d’interdire à l’entreprise technologique chinoise Huawei de son réseau 5G.La tension s’est encore intensifiée lorsque le Royaume-Uni a suspendu son traité d’extradition avec Hong Kong, en réponse à un la nouvelle loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin à la région. La télévision d’Etat chinoise a imposé un «black-out» sur les rencontres de Premier League sur sa principale chaîne de sport. La Chine est le deuxième marché étranger le plus précieux pour la Premier League, après l’Afrique subsaharienne. La Chine a averti que le dumping de Huawei coûterait à la Grande-Bretagne en investissement. Cependant, il est peu probable que le Royaume-Uni réponde en interdisant une application comme TikTok.Pourquoi l’Inde a-t-elle interdit TikTok? L’Inde, qui représentait le plus grand public mondial de TikTok, a interdit l’application début juillet, avec 58 autres. Un tiers des utilisateurs de TikTok ont ​​disparu du jour au lendemain dans ce mouvement dramatique.Le gouvernement a déclaré dans un communiqué que l’interdiction était due au fait que TikTok et d’autres applications chinoises se livraient à des activités qui menaçaient la sécurité nationale et la défense de l’Inde, ce qui La souveraineté et l’intégrité de l’Inde. »Cependant, selon les critiques, il s’agissait en fait d’une réaction à l’intensification du conflit militaire entre l’Inde et la Chine. En juin, au moins 20 soldats indiens ont été tués lors d’un affrontement avec les forces chinoises dans une zone frontalière contestée de l’Himalaya. TikTok au début du mois au milieu de ses propres conflits avec la Chine (Photo: Getty) Pourquoi les États-Unis envisagent-ils une interdiction? Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il envisageait d’interdire TikTok. l’application, il a répondu: «Seulement si vous voulez que vos informations privées entre les mains du Parti communiste chinois» .TikTok a été accusé d’avoir transmis les données privées des gens à la Chine Cependant, le directeur général de la société, Kevin Mayer, a catégoriquement nié ces allégations. En réponse à l’interdiction de l’Inde, il a déclaré: «Je peux confirmer que le gouvernement chinois ne nous a jamais fait de demande pour les données TikTok des utilisateurs indiens. « Si jamais nous recevions une telle demande à l’avenir, nous ne nous conformerions pas. » Cependant, des déclarations comme celle-ci n’ont pas fait grand-chose pour apaiser les inquiétudes, qui découlent également d’une méfiance générale à l’égard des entreprises technologiques chinoises dans le climat actuel.James Sullivan , responsable de la cyber-recherche au groupe de réflexion britannique sur la sécurité, Rusi, a déclaré à BBC News: «Huawei est le cas test. C’est probablement le début d’une tendance en Occident où les sanctions chercheront à étouffer, voire à couler, les grandes entreprises technologiques chinoises.

