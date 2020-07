SV Ried : Anel Hadzic, tout proche?

Le milieu de terrain Anel Hadzic cherche à nouveau un club.

Le joueur de 30 ans a résilié son contrat avec Fehervar et est donc gratuit et disponible. Maintenant, il y avait des discussions avec SV Ried, comme ça OÖN signaler.

Anel Hadzic n’a plus joué un rôle majeur à Fehervar. En raison d’une mésentente avec l’entraîneur Joan Carrillo, Hadzic s’est même parfois entraîné avec l’équipe réserve. Désormais, les anciens Sturm et SV Ried six cherchent un nouveau club. Un retour en Autriche est également possible.

Une envie de retrouver du temps de jeu

Hadzic a confirmé lors d’une conversation avec OÖN Discussions avec SV Ried: « Oui, il y a eu des contacts et aussi une conversation avec le club. Ce n’est pas un grand secret que le club me tient à cœur. Je n’exclurais rien, mais j’espère actuellement un autre transfert à l’étranger . » Post-scriptum: « Mon souhait de terminer ma carrière à Ried, où j’ai grandi et passé de bons moments, n’est pas un grand secret. On se voit souvent deux fois dans la vie. »

En plus du football, Hadzic a également construit une deuxième vie à côté et s’occupe désormais du lettrage, des feuilles et de la teinture des fenêtres pour les voitures.L’international bosniaque, quatorze fois, a terminé 87 matchs avec SK Sturm (sept buts, neuf passes décisives) avant de s’installer à Eskisehirspor en Turquie en janvier 2016. Seulement six mois plus tard, Hadzic a déménagé en Hongrie.