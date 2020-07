WWE 2K Battlegrounds : un trailer et du gameplay pour patienter

Aujourd’hui, 2K Games donne plus d’informations sur le gameplay de WWE 2K Battleground qui a sorti une bande-annonce en précommande du spin-off Arcade.

Selon 2K, vous pouvez vous attendre à un WWE 2K Battleground, qui offrira une toute nouvelle expérience. Ce nouveau jeu WWE qui présente des dizaines de visages familiers, dont Dwayne «The Rock» Johnson, Steve »Stone Cold » Austin ou The Undertaker. Niveau gameplay, vous comptez sur une expérience de style arcade qui promet du plaisir d’une part, mais promet également le sentiment populaire de la WWE de l’autre.

Un style arcade assumé

Graphiquement, on offre un style de bande dessinée quelque peu exagéré – mis en évidence par des bruits d’impact, des effets de ralenti et des explosions occasionnelles. Dans une séquence, les lutteurs grimpent et sont choqués par une cage vivante alors qu’ils attrapent des sacs d’argent.

Les divas de la WWE sont également là, certains lutteurs portant des tenues sexy qui mettent l’accent sur le décolleté et / ou les fesses. Ces personnages peuvent effectuer des railleries qui sont supposées être suggestives (par exemple, une danse circulaire dans un style hula).

Des bonus à la pelle

Le jeu sera disponible pour PS4, la famille d’appareils Xbox One, PC, Switch et Stadia. Vous pouvez parier qu’il n’y aura probablement pas de version séparée pour les consoles de la prochaine génération. Cependant, comme la plupart des gens s’attendent à ce que les séries PS5 et Xbox X soient rétrocompatibles, les fans devraient pouvoir continuer à jouer à ces jeux sur les systèmes les plus puissants lorsqu’ils sortiront.

L’édition standard sera vendue au prix de 39,99 dollars. Les clients qui précommandent la SE recevront Edge lors du lancement. L’édition numérique de luxe sera vendue au prix de 49,99 $ et comprendra Edge, Ronda Rousey, Stone Cold Steve Austin et The Rock, en plus de 1100 Golden Bucks en bonus, monnaie du jeu qui peut être utilisée pour débloquer des Superstars, ainsi que des articles de beauté.

2K a déclaré qu’il n’y aurait pas de coffres-forts et que la monnaie du jeu ne serait pas utilisée pour améliorer les personnages. C’est seulement pour les déblocages et les objets cosmétiques.

Champs de bataille WWE 2K sortira cet automne.