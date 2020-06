SV Mattersburg avec trois points contre SKN St. Pölten

Le SV Mattersburg a mis fin à sa séquence de matches à domicile en Bundesliga et a décroché une importante victoire dans la bataille de relégation. Les Burgenlanders ont gagné samedi contre le SKN St. Pölten avec les buts d’Andreas Gruber (44e) et de Martin Pusic (87e / penalty) 2-0, marquant trois points dans leur propre arène pour la première fois en onze mois.

Dans le tableau du groupe de qualification, le SVM s’est amélioré à la troisième place et a étendu l’avance à la zone de relégation à trois points. Une grande partie de la première moitié avait indiqué un nombre nul. Non seulement le temps d’automne s’est propagé tristesse peu avant le début astronomique de l’été, mais ce qui était présenté sur la pelouse a également occasionné des frissons occasionnels.

Les deux équipes ont cherché leur salut dans les balles hautes et les tirs à longue distance inoffensifs, les combats et les crampes ont régné – jusqu’à ce qu’Andreas Kuen ait joué une remarquable passe de cou-de-pied extérieur sur Andreas Gruber à la 44e minute et que l’ex-professionnel de Sturm Graz ait passé le ballon au-dessus du gardien de but SKN pressé. Christoph Riegler sourit.

Il est devenu plus turbulent au second semestre. Le remplaçant Patrick Bürger a tiré à bout portant et un angle aigu au dessus du but (50e), une reprise de volée de Jano à Kuen coup franc vient d’être désamorcée par Riegler (63e). En revanche, les Basse-Autrichiens ont enregistré leur premier tir à la 60e minute avec un coup franc de Dominik Hofbauer, que le gardien de Mattersburg Markus Kuster a paré. À la 70e minute, un coup franc d’Alan a touché le bord supérieur de la barre transversale.

Après que St. Pölten ne se soit pas vraiment approché de l’égalisation, Mattersburg a encore frappé. Au cours d’un coup franc, Pusic était détenu par Kofi Schulz, la faute ayant servi à la faute lui-même (87e).

C’était la première défaite du SKN après deux victoires et un nul cette saison contre Mattersburg, l’avance sur la zone de relégation n’est que d’un point. Le Burgenland, quant à lui, a applaudi le premier succès à domicile depuis la victoire 2-1 sur TSV Hartberg au premier tour le 28 juillet de l’année précédente.

Table de Bundesliga du groupe de qualification