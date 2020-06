Le CDPR réitère que le DLC Cyberpunk 2077 sera significatif

Dans un récent appel aux investisseurs expliquant Cyberpunk 2077En retard, CD Projekt RED a réitéré que le contenu post-lancement du jeu n’est pas simplement de petits morceaux de DLC taillés dans le jeu principal que «nous gardons dans le tiroir». En fait, les extensions n’ont pas encore été faites et elles seront plus grandes que les DLC typiques.

Le membre du conseil d’administration, Michał Nowakowski, a déclaré:

Nous n’avons pas spécifiquement mentionné le nombre de DLC – nous préférons les appeler des extensions car ils sont plus gros que les DLC typiques – mais bien sûr, le fait que le lancement de Cyberpunk 2077 ait été déplacé entraînera proportionnellement la libération de telles extensions potentielles. Nous n’avons fait aucune annonce précise sur le moment où cela est prévu, mais comme ils sont en cours de développement, ce ne sont pas des pièces que nous gardons dans le tiroir, pour ainsi dire. Il faudra d’abord les faire.

Nowakowski a ajouté que malgré le retard Cyberpunk 2077 dans une période de sortie généralement chargée, CD Projekt RED ne s’inquiète toujours pas de la concurrence. Il ajouta:

Grey's Anatomy Saison 17: Quand sortira cette sortie? Qu'ont à dire les officiels? Quel sera le casting et l'intrigue probable?

Voir aussi Grey's Anatomy Saison 17: Quand sortira cette sortie? Qu'ont à dire les officiels? Quel sera le casting et l'intrigue probable?

Bien sûr, novembre est une période différente de septembre. C’est une période intéressante car dans ce laps de temps, il n’y a généralement pas autant de versions de nouveaux jeux. Une chose que nous supposons va se passer juste à côté de nous est le lancement de la prochaine génération, donc il y aura quelques titres, mais il n’y a généralement pas de lancement d’un titre de grande ampleur – ces versions ont un objectif légèrement différent, elles ne sont pas de la taille de – disons – GTA ou Red Dead Redemption, ou quelque chose comme ça. Les jeux vidéo suscitent un intérêt accru dont nous pouvons bénéficier. Là, bien sûr, il pourrait y avoir un lancement d’un autre titre autour de cette période, mais il n’y a jamais de plage horaire vide. La vraie concurrence sera principalement liée au fait que c’est un monde plus occupé période dans les médias parce que la saison des fêtes approche et ainsi de suite, nous allons donc traiter avec ça – et c’est tout.