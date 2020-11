Sondage: Combien de stockage utilisez-vous sur votre smartphone?

Crédit: David Imel / Autorité Android

Le stockage de votre smartphone est souvent une chose très personnelle. Cela ne reflète pas seulement les besoins de votre téléphone, mais aussi vos priorités dans la vie – vous voudrez peut-être des quantités de stockage pour enregistrer des moments mémorables, ou juste un peu pour quelque chose que vous voyez comme un simple outil de communication.

Cela entraîne une très, très large gamme de demandes, ce qui nous a amenés à nous demander: combien de stockage utilisez-vous, quelle que soit la capacité de votre smartphone? Un téléphone de 64 Go comme le OnePlus Nord N100 serait-il excessif pour vos besoins, ou votre Galaxy Note 20 Ultra de 512 Go éclaterait-il jusqu’à ce que vous obteniez une carte microSD? Faites-nous savoir dans notre sondage ci-dessous.

Quelle quantité de stockage utilisez-vous sur votre smartphone?

Il est plus facile de faire un cas pour utiliser relativement peu de stockage sur votre téléphone ces jours-ci. Entre la musique en streaming, la vidéo en streaming et les services de stockage dans le cloud, vous n’avez pas besoin de beaucoup d’espace sur l’appareil pour faire beaucoup de choses tant que vous disposez d’une connexion Internet raisonnablement rapide. Et étant donné que vous passez probablement beaucoup plus de temps à la maison pendant la pandémie, vous ne serez peut-être pas pressé de faire le plein de jeux et d’autres contenus lorsque votre console ou votre PC est à portée de main.

Il y a aussi la question du minimalisme. Il est trop facile d’encombrer un téléphone avec des applications que vous n’utilisez jamais, ou «juste au cas où» des médias hors ligne qui ne sont jamais touchés. Si vous vous forcez à n’utiliser que les applications et le contenu qui vous intéressent vraiment, vous pouvez simplifier vos écrans d’accueil, réduire les distractions et même économiser un peu d’argent en achetant des appareils de moindre capacité.

Dans le même temps, il ne fait aucun doute que l’utilisation de beaucoup de stockage a ses avantages. Vous ne vous inquiétez peut-être jamais d’avoir la bonne application ou de savoir si la lecture de votre émission de télévision préférée grugera un plafond de données (même sur les plans dits illimités). Vous pouvez emporter une ludothèque géante avec vous.

Bien sûr, le stockage sur smartphone est particulièrement important si vous êtes un photographe ou un créateur de vidéos passionné – il peut être rassurant de savoir que vous avez enregistré les premiers pas de votre enfant ou que vous avez des instantanés de vacances bien-aimées. Tant que l’accès Internet et les sauvegardes ne seront pas complètement fiables (et nous ne comptons pas sur cela de si tôt), il y a de fortes chances que vous appréciiez d’avoir au moins quelques fichiers à portée de main.