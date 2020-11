Besoins hors saison de chaque équipe LCS à l’approche de 2021

in

le League of Legends l’intersaison peut être l’une des périodes les plus excitantes de l’année pour de nombreuses équipes et fans. Certaines organisations cherchent à ouvrir un nouveau chapitre avec une reconstruction, tandis que d’autres essaient de trouver la dernière pièce pour créer une liste gagnante du championnat.

Après une autre performance décevante des Mondiaux d’Amérique du Nord en 2020, de nombreux fans de la ligue recherchent l’intersaison 2021 pour apporter de nouveaux visages – et un nouvel espoir – à la région. Mais où va cette ligue à partir d’ici? Pour la deuxième année consécutive, NA n’a pas réussi à atteindre la phase à élimination directe des Mondiaux. Que peuvent faire ces équipes pour inspirer confiance à leurs fans?

Tout commence par la ruée vers l’intersaison. Les décisions prises au cours des deux prochains mois dicteront le succès de NA en 2021. Voici quelques-uns des plus grands besoins de chaque équipe LCS à l’approche de l’année prochaine.

Immortels (4-14)

Nous pourrions vouloir inscrire 2020 comme année de radiation pour les Immortels après que l’équipe ait échappé à son retour dans les LCS avec une huitième place au printemps et une dernière place cet été.

La formation qu’il alignait ne pouvait pas résister au reste de la ligue, même avec le jungler vétéran Xmithie en tête. Dans leur alignement, les Immortels manquaient de puissance de feu et manquaient le facteur X qui pouvait aider à porter l’équipe.

L’année à venir représente un nouveau départ pour une organisation qui cherche à reproduire ses succès du passé. Une refonte complète de l’équipe serait-elle folle à suggérer? Pas exactement. Il y a beaucoup de talents à la recherche de nouvelles maisons de l’OPL après la fermeture de la ligue par Riot Games. Ces joueurs ne comptent pas non plus dans la limite d’importation, ce qui donne beaucoup de flexibilité à quiconque tente de créer une liste compétitive.

Une gamme pour laquelle Immortals pourrait faire un gros effort est Legacy Esports, qui a remporté des divisions consécutives à l’OPL l’année dernière. Ils sont également allés au Mondial 2020 et ont remporté des victoires contre des équipes comme SuperMassive Esports, INTZ et les MAD Lions du LEC.

Mouvements possibles: Acquérir la liste complète de cinq joueurs de Legacy Esports.

CLG (5-13), Worth (5-13)

Au cours des trois dernières années, CLG n’a atteint qu’une seule fois les séries éliminatoires. Si les fans veulent garder la foi, il doit y avoir des changements.

Pobelter reste sur la liste en tant que présence constante et vétéran est important. Le joueur de 24 ans a fait ses preuves en gardant cette équipe compétitive dans de nombreux matchs qui semblaient perdus et qui devrait être quelqu’un pour aider à guider les nouveaux membres en 2021.

La voie du haut, en revanche, pourrait être un rôle sur lequel l’équipe devrait se concentrer pour un éventuel changement. Ruin a connu des difficultés lors de la division estivale 2020, terminant avec 1,8 KDA et 21,6% des décès de son équipe, selon Elixir d’Oracle. Ses hauts n’ont pas valu les bas et trouver un remplaçant devrait être la clé de tout type de succès CLG l’année prochaine.

Dans le même ordre d’idées, la voie du haut sera importante pour Dignitas une fois que l’agence gratuite commencera, en particulier avec la performance de V1per pendant le fractionnement d’été 2020. V1per avait un faible 2,2 KDA cette dernière division, certaines des pires statistiques de début de partie de son rôle et la plus faible part de dégâts d’équipe de tous les meilleurs laners des LCS, selon Elixir d’Oracle.

Dignitas et CLG pourraient essayer de prendre un joueur comme FakeGod, dont le contrat avec 100 Thieves expire ce mois-ci. Les deux équipes pourraient également tenter de recruter un top laner talentueux de l’OPL, comme Topoon de Legacy Esports ou Thien du Chiefs Esports Club. Les deux joueurs étaient deux des meilleurs laners les plus performants de leur ligue tout au long de 2020, selon Elixir d’Oracle.

Mouvements possibles: Chaque équipe peut acquérir FakeGod, Topoon ou Thien.

100 voleurs (7-11)

Avec quelques mouvements, 100 voleurs pourraient être une des cinq meilleures équipes en 2021, mais seulement s’ils peuvent trouver les bonnes pièces. Ssumday est bloqué pour la partie supérieure de 100T et est toujours l’un des joueurs LCS les plus forts dans son rôle. Il a montré à maintes reprises qu’il pouvait mener une équipe à la victoire, mais il pourrait avoir besoin de plus de puissance de feu à ses côtés.

100T a montré son dévouement à la croissance de nouveaux talents LCS en herbe. L’équipe a une pléthore de joueurs qui pourraient s’épanouir avec une certaine expérience sur la grande scène s’ils étaient élevés, comme Prismal, Soligo et Kenvi. Avec les conseils de PapaSmithy et de l’équipage, nous avons pu voir la naissance de la prochaine grande star de NA dans le camp de 100T en 2021.

Mouvements possibles: Faites la promotion de Prismal, Soligo et / ou Kenvi dans la liste principale.

Génies maléfiques (8-10)

Peter Dun ayant officiellement rejoint l’équipe, EG a maintenant un grand esprit à la tête d’une équipe qui manque un peu de direction en termes de composition. EG a de gros points d’interrogation dans les voies supérieure et inférieure, par exemple, à l’approche de 2021.

Huni est connu comme un joueur de coinflip pour une bonne raison. Son jeu est trop peu fiable et il éprouve autant de bas que de hauts. Pendant ce temps, Bang a énormément régressé par rapport à sa saison précédente. Il a eu 14 morts de plus, 21 victimes de moins et a participé à 11,8% de démantèlements en moins cet été, selon Oracle’s Elixir.

Licorice pourrait être un joueur que EG poursuit en agence libre, car il est un top laner bien équilibré et cohérent qui a déjà l’expérience de jouer avec Svenskeren. Recruter de jeunes joueurs dans le rôle d’ADC pourrait également être une option pour EG puisque Dun a une excellente expérience dans le développement de talents de recrue.

Mouvements possibles: Signez Licorice, cherchez à remplacer Bang par des talents émergents.

Gardiens d’or (9-9)

Les Golden Guardians ont surpris de nombreuses personnes avec leur performance lors du Summer Split 2020. En conséquence, certains experts pensent qu’ils ne sont qu’à une ou deux pièces d’une bonne équipe en séries éliminatoires.

Le FBI et Huhi étaient des stars absolues dans la dernière division de la voie du bas, écrasant leurs adversaires tôt dans les situations à deux contre deux. Un autre avantage est que leur ADC ne compte plus comme une importation puisqu’il vient de la région d’Océanie. Le côté supérieur, en revanche, était un peu plus incompatible avec leur jeu. Pour cette raison, Golden Guardians pourrait rechercher des améliorations possibles.

Damonte et Hauntzer n’avaient pas fière allure cet été, les deux joueurs étant dans le top trois des décès dans leurs rôles respectifs. Apporter de nouveaux talents pourrait aider cette équipe à surmonter la bosse et à devenir une des cinq meilleures équipes.

Mouvements possibles: Déplacez-vous pour récupérer des remplaçants pour la voie supérieure et médiane, recherchez les joueurs internationaux pour utiliser l’emplacement d’importation ouvert.

TSM (12-6)

Avec le passage de Bjergsen au poste d’entraîneur-chef, TSM devra désormais trouver le troisième mid laner de l’histoire de l’équipe. La grande question est de savoir si la direction ouvrira ses poches pour qu’un joueur autonome de renom prenne sa place.

Le grand nom qui circule autour des rumeurs d’agence libre en ce moment est Perkz, qui pourrait être la superstar pour prendre le relais et la responsabilité que Bjergsen a laissé derrière lui.

L’équipe a un avenir possible avec Sword, mais il doit d’abord obtenir son diplôme d’études secondaires, être élevé à l’Académie l’année prochaine et acquérir plus d’expérience avant même de pouvoir être considéré comme un éventuel partant pour l’équipe.

Mouvements possibles: Prenez une étoile au milieu du laner (comme Perkz ou Caps) et déplacez Sword vers l’Académie.

FlyQuest (12-6)

FlyQuest a stupéfié le Ligue communauté deux saisons consécutives en atteignant les finales LCS lors des Splits printemps et été 2020. Ils ont prouvé qu’ils avaient ce qu’il fallait pour défier les meilleurs de NA, mais ils ont encore besoin d’une pièce de plus pour les pousser au-dessus du bord et dans une position définitive parmi les trois premiers de la ligue.

Solo a été l’un des moins performants des laners en séries éliminatoires, avec le KDA le plus bas et des statistiques décevantes en début de partie, selon Elixir d’Oracle. En conséquence, la réglisse devrait être une priorité pour FlyQuest. Avoir un joueur 100% pro en première équipe capable d’exécuter une variété de styles de jeu devrait aider leur candidature pour un éventuel championnat LCS, tout en convaincant leurs joueurs actuels de s’inscrire pour 2021.

PowerOfEvil, par exemple, aurait refusé son option de joueur et sera un agent libre, tandis que Santorin a également eu la possibilité d’explorer des opportunités avec d’autres équipes. Ce sont deux des joueurs les plus importants de la liste et l’acquisition de Licorice pourrait les convaincre de revenir l’année prochaine.

Mouvements possibles: Signez la réglisse, re-signez PowerOfEvil et Santorin.

Cloud9 (13-5)

Bien que Cloud9 ait pris la décision de remplacer Licorice pour Fudge, cette équipe semble avoir l’un des rares alignements qui semblent suffisamment stables pour rester les mêmes d’ici 2021.

Nous avons vu ce que cette collection de joueurs peut faire sous un bon leadership. S’ils sont capables d’obtenir une bonne lecture de la méta, ils pourraient à nouveau se battre pour le sommet de NA. Fudge ressemble également à un talent prometteur, sortant de championnats consécutifs de la LCS Academy et menant tous les meilleurs laners de l’Académie avec 71 victoires et un KDA 6,3, selon Elixir d’Oracle.

Mouvements possibles: Aucun.

Liquide d’équipe (15-3)

Liquid a trouvé son avenir avec Tactical et CoreJJ. Mais il y a des rapports qui circulent autour de l’ajout possible d’Alphari à la liste de l’équipe. Si le vétéran européen rejoint la liste, cela signifie que Broxah quittera l’équipe.

En conséquence, la cohérence et l’agressivité seront au cœur de la gestion de Liquid lors de la recherche d’un remplaçant. Le jungler actuel de FlyQuest, Santorin, sera un agent libre très recherché cette saison, surtout après sa performance tout au long de 2020. Mais Steve pourrait simplement ouvrir un peu plus son portefeuille pour compléter cette liste de puissance.

Mouvements possibles: Inscrivez Alphari et Santorin.

Assurez-vous de nous suivre sur YouTube pour plus d’informations et d’analyses sur l’esport.

