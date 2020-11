Dead by Daylight – Bande-annonce de lancement Teaser zum Kapitel # 18 et PS5

Behaviour Interactive donne aujourd’hui un aperçu du chapitre 18 de Mort à la lumière du jourqui envoie un autre tueur dans la course.

Le développeur écrit à propos du teaser:

« Notre passé peut parfois être un fardeau qui nous pousse vers les endroits les plus dangereux à la recherche de réponses et d’espoir … »

Si vous regardez de plus près le teaser, le mystérieux Wendigo semble être prêt à faire des bêtises dans le chapitre suivant. Nous en apprendrons plus à ce sujet sous peu.

Mort à la lumière du jour sera également disponible sous une forme optimisée lors du lancement des nouvelles consoles, avec prise en charge du lancer de rayons.

Récemment eu Mort à la lumière du jour bénéficie de nombreuses mises à niveau graphiques. Le but ultime est d’améliorer l’immersion dix fois et de rendre l’environnement aussi réaliste, effrayant et dérangeant que possible.

De plus, l’éclairage et le VFX ainsi que la modélisation, les textures et les animations ont été considérablement améliorés. Plus d’accessoires sont ajoutés aux cartes, de nouvelles fonctions sont attribuées aux salles pour les rendre plus identifiables, et bien plus encore.