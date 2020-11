Une romance inattendue entre le cygne brisé Mme Newbie et le nouvel amour Wallace inspire un livre pour enfants

Un cygne au cœur brisé nommé Mme Newbie et son nouvel amour, Wallace, ont servi d’inspiration pour un livre pour enfants centré sur la romance de verrouillage surprise du couple.Mme Newbie allaitait un cœur brisé quand elle a rencontré l’épi blessé Wallace lors d’une rencontre fortuite plus tôt dans la journée. Son ancien compagnon, M. Newbie, est décédé subitement en 2016 après avoir volé dans un immeuble près des étangs de Hampstead Heath, au nord de Londres, où le couple résidait. Contrairement à la plupart des oiseaux, les cygnes forment des paires monogames qui peuvent durer de nombreuses années, avec un certain accouplement pour la vie. Après la mort de M. Newbie, Mme Newbie a repoussé les avances de tout prétendant potentiel qui se présentait à elle – jusqu’à ce que Wallace apparaisse dans la vue, c’est-à-dire des cygnes émerveillés La plume en deuil n’avait pas quitté Hampstead Heath depuis la perte de son compagnon, mais en mars elle a soudainement disparu pendant trois jours , laissant les volontaires qui la surveillaient craignant qu’elle soit partie pour de bon.Le troisième jour, elle s’est présentée sur un toit à proximité et a été emmenée au Swan Sanctuary à Shepperton, au sud-ouest de Londres, pour quelques jours de repos et récupération. Il y a quelque chose à propos de Wallace (Crédit: Louisa Green) Cependant, quand un bénévole est allé chercher Mme Newbie pour la ramener à la maison, un grand cygne mâle s’est mis sur son chemin. Wallace approchait de la fin d’un séjour de deux mois dans l’établissement après avoir retiré deux hameçons de sa gorge. Remarquant une «communication subtile» entre les deux, le chaperon humain de Mme Newbie a pris la décision sur place de les ramener ensemble à Hampstead, a déclaré Louisa Green, bénévole et photographe animalière de Swan Sanctuary. Maintenant, les amoureux au long cou se sont engagés dans un partenariat ensemble – le 31 mai, ils ont accueilli sept cygnets, et ils font également l’objet d’un nouveau livre illustré, marquant un nouveau chapitre dans la vie de Mme Newbie. voler un matin brumeux (Crédit: Louisa Green) Le conte romantique a failli se transformer en tragédie, cependant. Lorsque les cygnets avaient sept semaines, Mme Newbie a été gravement blessée par un chien en liberté dans l’étang alors qu’elle tentait de protéger sa famille. «Il a fallu deux jours à moi-même et à plusieurs autres sauveteurs pour finalement l’attraper, et elle a passé les trois semaines suivantes récupérant dans le sanctuaire pendant que Wallace élevait seul les cygnets à Hampstead », a déclaré Mme Green. Heureusement, Mme Newbie a pu rentrer chez elle, là où Wallace attendait. Leur histoire a incité Mme Green à faire équipe avec un illustrateur, Dee McLean, pour créer un livre pour enfants contenant des dessins, des photos et des faits sur les cygnes.Il y a quelque chose à propos de WallaceNommé Il y a quelque chose à propos de Wallace: Lockdown Love sur Hampstead Heath, le livre a été publié quatre semaines il y a, et le duo a déjà vendu la totalité des 600 exemplaires produits. Ils ont une deuxième course en commande maintenant, qu’ils prévoient d’arriver d’ici la fin de la semaine. Mme Green prévoit d’utiliser une partie des bénéfices du livre pour acheter un kayak à garder dans son «ambulance de cygne» à tout moment, et elle fera également don des bénéfices au Sanctuaire des cygnes. «En tant que sauveteuse, je suis ravie que le public soutienne notre histoire locale, mais plus que tout, j’adore que ces deux cygnes solitaires qui ont fait face à des difficultés importantes aient enfin trouvé le bonheur ensemble», a-t-elle déclaré. @ Kt_grant

